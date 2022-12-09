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الجزائر
البروفيسور يوسفي لـ"الشروق":

الفئات الهشة مدعوة إلى التلقيح ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية

وهيبة سليماني
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الفئات الهشة مدعوة إلى التلقيح ضد كورونا والأنفلونزا الموسمية

قال الدكتور محمد يوسفي، رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، في تصريح لـ”الشروق”، إن فيروس كورونا سيتعايش معنا، بعد أن تحوّر إلى “أوميكرون”، وأصبح أكثر سرعة وأقل خطورة، مشيرا إلى أن هناك احتمال 2 بالمائة لحدوث مفاجأة تتعلق بفيروس جديد خلال فصل الشتاء.

وأكّد يوسفي على ضرورة التلقيح ضد كورنا كجرعة رابعة، للفئات الهشّة صحّيا، الذين مرّ على تلقيحهم بالجرعة الثالثة، مدة 9 أشهر، حيث يدخل هذا في إطار الإستراتيجية المغايرة التي تستهدف من خلال اللقاح الخاص بـ”كوفيد 19″، الحوامل والمسنين، والمصابين بالأمراض المزمنة، وذوي المناعة الضعيفة مثل مرضى “الآيدز”، موضحا أنّ الأمر لا يتعلق بلقاح الأنفلونزا الموسمية والذي يجب بحسبه، أن يأخذ هو أيضا بعين الاعتبار بالنسبة لهذه الفئات، قصد تجنب مضاعفات خطيرة على الصحة.

وأشار يوسفي، إلى أن المخابر تعمل على إنتاج لقاحات متطوّرة تستطيع مواجهة كل متحورات فيروس كورونا، قائلا: “إن نوع وفعالية اللقاح ستتغير، خاصة أنّ اللقاحات السابقة لـ”كوفيد 19″، كانت أقل فعالية، غير أنها جنبت المرضى الحالات الخطيرة بنسبة تجاوزت 60 بالمائة”.

وفي ما يخص الأنفلونزا الموسمية، أكّد البروفيسور محمد يوسفي، أنّ تراجع الإصابة بفيروس كورونا، أدى إلى انتشار الأنفلونزا الموسمية، متوقعا عودة قوية للعدوى خلال شهر ديسمبر الجاري، واستمرارها إلى غاية فيفري، حيث حذر الفئات الهشة صحيا من موجة الأنفلونزا الموسمية، ودعا إلى التلقيح ضدها.

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