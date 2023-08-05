الفاتح نوفمبر موعدا لإنهاء تهيئة محيط جامع الجزائر

والي العاصمة يحدد مهلة لإتمام الشطر الأول

حدد والي العاصمة محمد عبد النور رابحي، تاريخ الفاتح نوفمبر القادم موعدا لاستلام مشروع تهيئة وتزيين محيط جامع الجزائر الكبير.

وخلال زيارة عمل على مستوى بلدية المحمدية، لتفقد أشغال انطلاق الشطر الأول من مشروع تهيئة وتزيين محيط جامع الجزائر الكبير، والذي انطلق في 24 جويلية المنصرم، على مساحة مقدرة بـ7 هكتار، وجه رابحي تعليمات بضرورة الإسراع في وتيرة الإنجاز لاستلام المشروع قبل الفاتح من شهر نوفمبر المقبل.

ودعا إلى ضرورة العمل بنظام 8×2 طيلة أيام الأسبوع، وتزيين موقف السيارات المرتقب استلامه، بمساحات خضراء لإعطائه صورة جميلة.

وحسب بيان للولاية، انتقل الوالي بعد ذلك إلى المحطة الثانية ببلدية باب الزوار، أين تمت معاينة أشغال تهيئة الشارع الرئيسي “جامعة باب الزوار – حي الجرف)، حيث أمر بتسريع وتيرة انجاز مشروع التهيئة، والعمل طيلة أيام الأسبوع، والعمل على تسليم المشروع نهاية السنة الجارية.

واختتم والي العاصمة الزيارة بالتوجه إلى المحطة الثالثة، أين عاين أشغال انجاز حظيرة للترفيه والتسلية على مستوى مركز الأعمال بباب الزوار، حيث تم تقديم عرض من طرف مكتب الدراسات حول وتيرة تقدم أشغال الحظيرة وسيرها، إذ تتربع الحديقة على مساحة مقدرة بـ6 هكتار، بإنجاز موقف للسيارات، مساحات خضراء، ساحات للعب، ممرات مخصصة لممارسة الرياضة، ملعب صغير لرياضة “الغولف”، وأكشاك تجارية.

وحسب نفس المصدر، أبدى الوالي استياءه الكبير من وتيرة تقدم الأشغال، حيث أعطى تعليمات صارمة للمؤسسة المنجزة للمشروع بتسريع وتيرة الأشغال، وتسليم المشروع في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، إذ أنه باستلام هذا الفضاء الجديد للتسلية والترفيه لساكنة الجهة الشرقية لولاية الجزائر، سيتم فك الخناق تدريجيا على مختلف الحظائر التي تتوفر عليها العاصمة.