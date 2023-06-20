الفارق في علامات “البيام” يحيل 3 مواد على التصحيح الثالث

إنهاء العملية الجمعة المقبل على أقصى تقدير

دخل الأساتذة المصححون عبر 91 مركز تصحيح موزعة وطنيا في سباق مع الزمن لإنهاء عملية تصحيح أوراق إجابات أزيد من 800 ألف مترشح في 11 مادة ممتحنة، يوم الجمعة المقبل، الموافق لـ 23 جوان كأقصى تقدير، ليتم غلق المراكز بصفة نهائية في الـ 24 منه، في حين أفرز الفارق الكبير في العلامات بين التصحيحين الأول والثاني في ثلاث مواد تصحيحا ثالثا.

وأفادت مصادر “الشروق”، أنه بناء على تقارير رؤساء مراكز التصحيح، فإن عملية التصحيح تجري بمراكز بوتيرة متقدمة، في حين تسجل مراكز أخرى تأخرا نوعا ما في العملية، غير أنه يمكن إنهاؤها نهاية الأسبوع الجاري، أي في حدود 23 جوان، على اعتبار أن الإعلان عن النتائج سيكون في الـ 25 منه.

وأشارت مصادرنا إلى أن التصحيح في مادة الاجتماعيات قد انتهى، بفضل حنكة واجتهاد وخبرة الأساتذة الذين بذلوا قصارى جهدهم لإتمام العملية بإتقان كبير وفي الآجال المحددة سلفا ودون أي تأخير ودون تسرع في نفس الوقت، بغية إنصاف جميع المترشحين ومنح لكل ذي حق حقه كاملا في التقييم.

ولفتت نفس المصدر إلى أن أساتذة بعديد مراكز التصحيح، قد لجؤوا وبصفة استثنائية إلى عرض ثلاث مواد على التصحيح الثالث، ويتعلق الأمر بالرياضيات والعلوم الفيزيائية واللغة الانجليزية، وذلك جراء الفارق الكبير في علامات الممتحنين الذي سجل بين التصحيحين الأول والثاني، والذي تراوح بين أربعة وسبعة نقاط.

وأكدت على أن الانتقال من تصحيح إلى آخر يستوجب توفر مجموعة شروط، من أبرزها تكليف أساتذة مصححين مختلفين دون علم أو تنسيق مع المصححين السابقين الذين أشرفوا على التصحيحين الأول والثاني، وأن ينجز العمل بقاعات مغايرة وتحت إشراف لجنة التصحيح الخاصة بكل مادة، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار في نهاية المطاف والمصادقة على العلامة الأقرب لأحد التصحيحين.

وذكرت المصادر ذاتها أن رؤساء مراكز التصحيح مطالبون وجوبا بغلق المراكز وتسليم النقاط للمركز الوطني للتجميع وإعلان النتائج في 24 جوان كآخر أجل، في حين تستأنف مراكز التجميع والإغفال مهامها بنزع الرموز وإعادة تدوين البيانات الشخصية للمعنين من الاسم واللقب ورقم التسجيل.

وكان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد قد صرح سابقا أن مرحلة التصحيح تعد من أهم مراحل الامتحان، وتخضع لقواعد معينة دون تحيز ويتم فيها تجنب الذاتية والعاطفة بتفعيل الموضوعية، لذلك يتم انتقاء الأساتذة المصححين الأكثر خبرة، لافتا إلى أنه يتم تطبيق “التصحيح المزدوج” بصفة شاملة وتتراوح النقطة الممنوحة بين صفر و20 من 20.