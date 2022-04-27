“الفارمسيان” تثير حفيظة الصيادلة واتهامات بإهانة مهنيي القطاع

النقابة تراسل سلطة الضبط وتطالب بتوقيف السلسلة

دعت نقابة الصيادلة إلى توقيف سلسلة “الفارماسيان” التي تبث على التلفزيون الجزائر والتي رأت فيها إهانة لمهنة الصيدلي. وقال رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمبري في تصريح للشروق إن النقابة راسلت رسميا سلطة ضبط السمعي البصري تطالب بوقف السلسلة لأنها تسيء وتهين مهنة الصيادلة.

وقال بلعمبري إن الصيدلي في الواقع ليس كما صورته السلسلة التي اعتبرها إهانة ليس فقط في حق الصيادلة ولكنها إساءة لكل مهنيي قطاع الصحة الذي خرج من أزمة كورونا منهكا. وقال المتحدث إن النقابة قدمت الاحتجاج الموجّه لسلطة ضبط السمعي البصري لأن السلسلة “إهانة وانتقاص من الدور النبيل للصيدلي”، حيث يرى المتحدث أن الصيادلة في الواقع ليسوا كما صورتهم السلسلة مجرد تجار لا هم لهم إلا الربح من دون الأخذ بعين الاعتبار صحة المواطن وهذا مخالف للواقع.

وقال بلعمبري إن الصيادلة متذمرون كثيرا من هذه السلسلة التي حوّلت مهنة نبيلة إلى مادة للتهكم والإهانة. ويأمل المتحدث أن تأخذ سلطة ضبط السمعي البصري شكوى النقابة بعين الاعتبار.

من جهته، عبر نور الدين متيوي رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة عن تذمره واستنكاره لما اعتبره إهانة من طرف صناع هذا العمل لمهنة الصيدلي، وقال إن مجلس اخلاقيات الصيدلة لن يسكت عن هذه الاهانة، وأضاف متيوي في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك “المسلسل ليس سوى إهانة للمهنة وإهانة للممارسين وسواء أحببنا ذلك أم أبينا، سيبقى الصيدلي منارة للصحة العامة”. وأضاف المتحدث أن النقابة والمجلس لن يبقيا مكتوفي الايدي في مواجهة “هذه الهجمات الحمقاء والأنانية، على حد قوله، ونمارس مهنتنا بشكل نبيل ونفخر بمرافقة مرضانا وتوجيههم وتقديم المشورة لهم مجانًا”.

للإشارة، فإن “الفارماسيان” سلسلة فكاهية تبث خلال شهر رمضان على التلفزيون الجزائري من إخراج ادريس بن شرنين وبطولة عدد من الفنانين على غرار كمال بوعكاز، إسلام بوخنتاش، أسماء محجان، الهادي طير، ونجية لعراف.

جدير بالذكر أن التلفزيون الجزائري كان قد تحفظ في بداية الشهر الكريم على بث سلسلة “إسعاف كوم” التي تناولت عددا من المظاهر في القطاع الصحي وخاصة المستشفيات وهذا خوفا من ردة فعل عمال القطاع الذي خرج منهكا من حربه ضد كورونا التي استنزفت طاقاته، وفقد الكثير من الشهداء، ما يجعل حسب عدد من المتابعين على المواقع الاجتماعية، القطاع حساسا تجاه أي انتقاد أو تهكم.