الفاف: إلغاء غامبيا للمباراة الودية قلة احترام ونقص في الإحترافية

أصدر الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا أكد من خلاله إلغاء المباراة الودية، أمام منتخب غامبيا من جانب واحد.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن ما قام به المنتخب الغامبي، هو نقص في الاحترافية وقلة احترام اتجاه المنتخب الجزائري في إطار التحضير لكأس أمم إفريقيا.

وأضافت “الفاف” أنها تحتفظ بحقوقها كاملة من أجل تحصيل التعويضات بعد إلغاء الطرف الغامبي للمباراة الودية، خاصة في ظل المجهودات التنظيمية الكبيرة المبذولة لتنظيم المواجهة في قطر.

وقالت “الفاف” في بيانها أن المنتخب الجزائري ورغم كل الصعوبات التي تواجهه منذ بداية التربص، من جانب نقص التعداد إلا أنه سعى جاهدا من أجل لعب المباراة الودية من خلال إيجاد الحلول اللازمة، على عكس المنتخب الغامبي.

وأكد “الفاف” في الأخير، أن المباراة الودية الثانية أمام غانا ستلعب في موعدها، يوم الأربعاء 5 جانفي، قبل التنقل في اليوم الموالي إلى الكاميرون.

الاتحادية الغامبية تعلن رسميا عن إلغاء المباراة الودية أمام “الخضر”

أعلنت الاتحادية الغامبية لكرة القدم، عن إلغاء المباراة الودية التي كانت مبرمجة أمام المنتخب الجزائري أمسية السبت.

وجاء إلغاء المباراة الودية بسبب نقص تعداد المنتخب الغامبي، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم توفر التشكيلة على حارس جاهز للمباراة.

وكان مدرب غامبيا توم سانتفيت قد أكد أمسية الجمعة أنه لا يملك إلا 14 لاعبا، وأن التعداد لا يمتلك حارس مرمى، بما أن الحارس الأول مصاب والثاني مريض، وهو ما فتح الباب للحديث عن إمكانية إلغاء المباراة الودية، قبل أن تعلن الإتحادية الغامبية عن إلغائها رسميا.