“الفاف” تؤجل استقدام لاعبين جدد إلى غاية سبتمبر

المدرب الوطني فضّل التركيز على مباراتي غينيا وأوغندا

غابت الأسماء الجديدة والمحترفة في القارة الأوروبية عن قائمة “الخضر”، التي أعلن عنها المدرب البوسني، فلاديمير بيتكوفيتش وستكون معنية بالمعسكر المقبل، استعدادا لمواجهة منتخب غينيا يوم السادس من شهر جوان، بملعب “نيلسون مانديلا” في العاصمة الجزائرية، قبل التباري ضد أوغندا في العاشر من الشهر نفسه، بملعب “مانديلا الوطني”، بمدينة كامبالا، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحسب موقع “العربي الجديد”، فإن مدرب “الخضر” فلاديمير بيتكوفيتش، اجتمع خلال الأيام الماضية بمساعديه، وكذلك برئيس “الفاف” وليد صادي، واتخذوا قرارا بتأجيل العمل على الملفات الخاصة باللاعبين ذوي الأصول الجزائرية المحترفين في الدوريات الأوروبية، والقادرين على اللعب لـ”الخضر” في الاستحقاقات المقبلة.

وأفادت المعلومات نفسها، بأن السبب الأول الذي جعل المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش يرى ضرورة تأجيل استدعاء اللاعبين الجدد، وأصحاب الجنسية المزدوجة إلى منتخب الجزائر، هي أهمية اللقاءين المقبلين أمام غينيا وأوغندا، ونقاطهما التي ربما تكون فاصلة في التأهل لكأس العالم 2026، ما يفرض عليه عدم المغامرة بضم أسماء شابة، لا تملك الخبرة في مثل هذه المواعيد، ولم يسبق لها اللعب في القارة الإفريقية.

أما السبب الثاني هو أن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يفضّل ترك بعض المواهب تركّز على اللعب مع الفئات السنية للمنتخبات الأوروبية، التي يمثلونها حاليا، من أجل التطور أكثر وإظهار قدراتهم، قبل إقناعهم باللعب لـ”الخضر”، على غرار نجم كريستال بالاس الإنجليزي، ميشيل أوليز، وموهبة ليون الفرنسي ريان شرقي، إضافة إلى نجم موناكو، مغناس أكيليوش، وهؤلاء سيشاركون بنسبة كبيرة مع منتخب “الديوك” لأقل من 23 عاما، في أولمبياد باريس المقررة هذا الصيف.

وينطبق الوضع على أسماء أخرى، مثل مهاجم كوبنهاغن، أمين شياخة، الذي سيلعب مع منتخب الدنمارك في بطولة أوروبا هذا الصيف، إضافة إلى لاعبين من أصول جزائرية في منتخب ألمانيا، في مقدمتهم مدافع بوروسيا دورتموند الألماني، إلياس بن قارة، ومهاجم هيرتا برلين، إبراهيم مازة، إضافة إلى لاعب أولمبيك مارسيليا، إينزو سيترنال، الذي يشارك حاليا في بطولة أوروبية مع المنتخب الفرنسي لأقل من 17 عاما.

وسينطلق العمل الجدي على ضم مثل هؤلاء المواهب لتشكيلة منتخب الجزائر الأول، قبل معسكر سبتمبر المقبل، وخلالها ربما تكون كتيبة المدرب، فلاديمير بيتكوفيتش، قد اقتربت من الوصول إلى كأس العالم 2026، خاصة في حال تحقيق نتائج إيجابية في مباراتي غينيا وأوغندا، ما سيسمح للمدرب البوسني بإعطاء الفرصة لمختلف اللاعبين الشباب المحترفين في أوروبا.