“الفاف” تؤجل الإعلان عن الناخب الجديد وتنتظر فسخ عقد بيتكوفيتش

وضعت عدة أسماء محلية وعنتر يحيى يلقى الإجماع

قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تأجيل حسم هوية المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المنتخب الوطني في الفترة القادمة، ممتنعاً الإعلان الرسمي عن المدرب الجديد إلى غاية الفسخ النهائي والقانوني لعقد التقني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش. وتأتي هذه الخطوة لرغبة الفاف في تسوية كافة الجوانب الإدارية والمالية مع المدرب السابق ومحاميه، لضمان إنهاء الارتباط بالتراضي ومن دون ترتيب أي تبعات قانونية قد تؤثر على ميزانية أو استقرار الاتحادية.

ورغم هذا التريث الإجرائي، فإن الهيئة الكروية العليا في البلاد لم تقف مكتوفة الأيدي؛ حيث وضعت الإدارة الفنية بقيادة وليد صادي عدة أسماء لكفاءات محلية على طاولة الدراسة لبدء مرحلة التغيير. ومن بين كل الخيارات المطروحة، يحظى القائد الأسبق وبطل ملحمة أم درمان، عنتر يحيى، بإجماع وتأييد مطلقين داخل أروقة مبنى دالي براهيم، مما يجعله المرشح الأبرز والأقرب لتولي العارضة الفنية لـ”محاربي الصحراء” خلال الاستحقاقات القريبة القادمة.

ويأتي هذا الإجماع مدفوعاً برؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة ترتيب البيت الداخلي للمنتخب الوطني؛ إذ ترى الاتحادية أن مواصفات عنتر يحيى تتطابق تماماً مع متطلبات المرحلة الحالية التي تلي الإخفاق المونديالي. فالمنتخب بحاجة ماسة إلى قائد يمتلك شخصية قوية وكاريزما تفرض الانضباط داخل غرف تغيير الملابس، بالإضافة إلى قدرته على إعادة ضخ روح المحارب و”الغرينتا” التي غابت عن التشكيلة مؤخراً.

علاوة على رصيده الرمزي والتاريخي، يدعم ملف مدافع الخضر السابق مؤهلاته العلمية العالية؛ فهو حائز على شهادة “يويفا برو” التي تعد أعلى إجازة تدريبية في أوروبا، إلى جانب ديبلومات في الإدارة والتسيير الرياضي، وتجربة ميدانية محترمة مع رديف نادي أنجيه الفرنسي. وبناءً على هذه المعطيات، تتجه الفاف بثبات نحو طي صفحة المدرسة الأجنبية نهائياً، ومنح الثقة الكاملة لابن البلاد العارف بخصوصيات المحيط الكروي، ليكون عنتر يحيى رجل المرحلة الجديد القادر على قيادة سفينة الخضر نحو تصفيات كأس أمم إفريقيا لعام ألفين وسبعة وعشرين بنجاح