“الفاف” تؤكد استعمال “الفار” خلال نهائي كأس الجزائر

ثلاثة تقنيين برتغاليين للإشراف عليه:

ستجري المباراة النهائية السابعة والخمسون لكأس الجزائر 2024 لكرة القدم المقررة يوم الجمعة المقبل، 5 جويلية، بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد بالملعب الأولمبي “5 جويلية” (سا 17.00) باستعمال تقنية الفيديو المساعد للتحكيم (فار)، حسب ما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) على موقعها الرسمي.

ويوضّح نفس المصدر ما يلي: “لقد تم إرسال منشور توضيحي للناديين النهائيين بهدف الاستعداد للتحضير جيّدا لهذا الموعد. في هذا السياق، تم تنظيم اجتماع تقني يوم الأربعاء الماضي بمقر “الفاف”، بحضور كل الأطراف الفاعلة. وسيتم خلال هذه المباراة النهائية استعمال الجهاز المساعد للتحكيم (فار)”.

وقدّم رئيس لجنة كأس الجزائر، لحسن تومبوكتو، عرضا حول الاستعدادات الجارية لنهائي “السيدة الكأس” وذلك خلال اجتماع المكتب الفيدرالي لـ”الفاف”، الموسّع للرابطات الوطنية، المنعقد يوم الأربعاء الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، بحضور رئيس الاتحادية وليد صادي.

وختمت “الفاف” بيانها: “يتمنى المكتب الفيدرالي كل النجاح للناديين المتأهلين لهذه المنافسة الوطنية الهامة، ويوجه نداء للأنصار، من أجل جعل هذا الحدث الرياضي فرصة لتشريف ذكرى الأساطير القديمة للفريقين التي رفعت عاليا قيم الرياضة والروح الرياضية”.

وفي نفس السياق، وتفاديا لما حدث سابقا، فإن الجهاز الذي يستعمل في هذه التقنية متواجد على مستوى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ومن المنتظر تجريبه 24 ساعة قبل النهائي من طرف الطاقم التحكيمي الذي ستسند له إدارة هذه المباراة والذي سيكون بنسبة كبيرة مصطفى غربال، وكل الحكام الذين يملكون إجازة تقنية “الفار” وهم إضافة إلى ابن مدينة وهران الثلاثي قاموح، بن براهم، وبوكواسة، تفاديا لأي طارئ.

وحسب مصدر “الشروق”، فإن ثلاثة تقنيين برتغاليين مختصين في تقنية “الفار” ينتظر وصولهم في الساعات القادمة إلى الجزائر، من أجل التحضير لهذا العرس الكروي الذي سينطلق بداية من الساعة الخامسة مساء ويحضره 40 ألف متفرج من أنصار الفريقين، وعدد من المدعوين يتقدمهم المدرب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش.

وتأهلت مولودية الجزائر لمباراتها النهائية العاشرة في تاريخها بإقصائها لشباب قسنطينة (2-1 بعد الوقت الإضافي)، بينما ضمن شباب بلوزداد، المنهزم في نهائي النسخة الماضية أمام جمعية الشلف (1-2 بعد الوقت الإضافي)، ترشحه على حساب اتحاد الجزائر (0-0: 3-1 بضربات الترجيح).

ويطمح “العميد” المتوّج بلقبه الثامن للبطولة في تاريخه، تحقيق الثنائية (بطولة وكأس)، فيما يسعى شباب بلوزداد الوصيف، إلى إنقاذ موسمه باستهدافه للكأس. للتذكير، توّج الناديان بكأس الجزائر ثماني مرات، على غرار الناديين الآخرين وفاق سطيف واتحاد العاصمة.