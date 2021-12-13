الفاف تؤكد.. بلايلي جاهز لمباراة قطر ولن يخضع لبروتوكول الفيفا

إصابته مختلفة عن تلك التي تعرض لها بونجاح

حرص الاتحاد الجزائري لكرة القدم على توجيه رسالة مطمئنة للجماهير الجزائرية بخصوص الوضعية الصحية للنجم يوسف بلايلي، بعد مغادرته ملعب الثمامة بعد مباراة الجزائر والمغرب في حالة أثارت هلع الجماهير الجزائرية، عندما شوهد وهو يعاني من دوار وآلام في الرأس، ناتجة عن تعرّضه لضربة خلف الرأس ومعاناته من الإرهاق بعد مباراته البطولية أمام المغرب.

وكان “الخضر” تأهلوا إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2021، بعد تخطيهم لعقبة المنتخب المغربي بركلات الترجيح (5ـ3)، في وقت انتهت فيه المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل هدفين لمثليهما، وتألق بلايلي بصورة خيالية في المواجهة، حيث تحصل على ضربة جزاء سجلها ياسين براهيمي، قبل أن يسجل هدفا مارادونيا، كما نجح في تسجيل ركلة جزاء خلال سلسلة “الخضر” في ركلات الترجيح.

ونشر، الأحد، الاتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا على موقعه الرسمي بخصوص الوضعية الصحية لنجم نادي قطر، طمأن فيه الجماهير الجزائرية، حيث جاء فيه: “بلايلي تعرض لإصابة خلف الرأس خلال مباراة المغرب”، مضيفا: “بعد نهاية المباراة تم نقله إلى المستشفى وخضع للكشوف الطبية اللازمة التي أثبتت عدم معاناته من أي مشكلة مقلقة..إنه بخير”، وذهبت الفاف إلى أبعد من ذلك لطمأنة الجزائريين بعد تخوفهم من إمكانية غياب يوسف بلايلي عن قمة المربع الذهبي أمام منتخب قطر، غدا الأربعاء، على ملعب الثمامة، عندما أكد جاهزية بلايلي لتلك المواجهة القوية وعدم وجود أي تشابه بين وضعيته ووضعية بغداد بونجاح، التي منعت الأخير من المشاركة في مباراة المغرب، بسبب بورتوكول الفيفا الصارم بخصوص الإصابات في الرأس (الارتجاج)، والتي تستدعي خضوع اللاعب المصاب لـ6 أيام راحة، وهو الأمر الذي خضع له بونجاح لأنه أصيب بارتجاج وفقدان جزئي للذاكرة، في حين لم تكن أعراض بلايلي مماثلة، الفاف قال في بيانه: “على عكس بغداد بونجاح الذي خضع لبروتوكول صحي صارم استمر لـ6 أيام ومنعه من المشاركة في لقاء المغرب، فإن يوسف بلايلي سيكون حاضرا في التدريبات الجماعية بطريقة عادية ابتداء من يوم الثلاثاء (مساء الإثنين)”.