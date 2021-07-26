الفاف تؤكد عدم تسجيل أي حالة في الرابطتين الأولى والثانية

معتمدة على التقرير الذي أعدته الفيفا

لم تسجل أي حالة رهانات مزورة في الرابطة الثانية هواة، بما فيها مباريات دورة الصعود (“بلاي أوف”) وكذا كل لقاءات الرابطة الأولى إلى غاية الجولة 32، حسبما أعلنت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، معتمدة على التقرير الذي أعده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وتوضح الهيئة الكروية في بيان لها: “لقد اعتمدت هيئة النزاهة التابعة للفيفا على شركائها التقليديين في هذه العملية، مؤكدة بأنه لم تجد شبهات كافية في اوساط شركات الرهان”. وطبقا لمخطط عمل مكتب “الفاف نزاهة” بعنوان “كلنا مع نزاهة المنافسة” و”البرنامج العالمي للنزاهة” للفيفا، قامت هيئة نزاهة الفاف ببعث عملية مراقبة سير مباريات الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الثانية هواة، بمساهمة هيئة نزاهة الفيفا حسب نفس المصدر، مضيفا ما يلي: “هذه المعلومات تؤكد البطاقة الإعلامية رقم 19 / 2021 / هيئة النزاهة / الفاف بتاريخ 30 جوان 2021 الصادرة عن هيئة النزاهة للفاف التي تعمل من أجل ترقية النزاهة وإجراءات حماية المباريات والمنافسات بالتنسيق مع عدة أطراف معنية دون التخلي عن التحقيقات المنجزة في نطاق مهامها”.