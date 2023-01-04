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رياضة

“الفاف” تبحث عن مدربين للمنتخبات الشبانية

عمر سلامي
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“الفاف” تبحث عن مدربين للمنتخبات الشبانية
ح.م
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن فتح باب الترشح لانتداب مدربين وطنيين للمنتخبات الشبانية، كما حددت الشروط الواجب توفرها في المترشحين.

وتبحث “الفاف”، عن طريق المديرية الفنية الوطنية، عن مدربين لمنتخب أقل من 20 سنة ومنتخب أقل من 15 سنة بالنسبة للذكور، ومنتخب أقل من 20 سنة و أقل من 17 سنة بالنسبة للإناث.

وتتمثل الشروط التي يجب توفرها في المترشحين الوطنيين والأجانب لمناصب مدربي منتخبات الأصناف الشبانية، للذكور أن يكونوا حاملين للشهادات المحصل عليها في التكوين إجازة أ – كاف أو إجازة الاتحاد الاوروبي “يويفا” أو إجازة محترف “يويفا”، أو أي شهادة معترف بمعادلتها.

كما اشترطت “الفاف” خبرة عشر سنوات على الأقل لشغل منصب مدرب وطني بالنسبة لمنتخبي أقل من 20 سنة و أقل من 15 سنة للذكور.

وبالنسبة للمترشحين لمنصب مدرب وطني للفتيات أقل من 20 و 17 سنة، عليهم تقديم شهادة إجازة كاف أ، أو إجازة كاف ب.

ويجب أن يتضمن طلب الترشح نسخة من الشهادات، والمسار المهني، مع توضيح المنتخب المطلوب تدريبه.
وحدد آخر أجل لتقديم الترشيحات يوم 15 من شهر جانفي الجاري.

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