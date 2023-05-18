“الفاف” تتضامن مع بن ناصر وتتمنى له عودة سريعة إلى الميادين

تمنى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، وكل أعضاء المنتخب الوطني، الشفاء العاجل لإسماعيل بن ناصر، بعد خضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة.

وقالت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي: ” بعد إجرائه عملية جراحية، ستبعده لأشهر عن الميادين، يباشر بن ناصر رحلة التعافي بمعنويات عالية”.

وأضافت: “رئيس “الفاف” وكل أعضاء هيئات المنتخب الوطني، وزملائه يتمنون له الشفاء العاجل، وعودة سريعة إلى ميادين كرة القدم، إن شاء الله”.

وتعرض بن ناصر للإصابة في مباراة ناديه ميلان أمام إنتر، وخضع لعملية جراحية على مستوى الركبة ستبعده عن الميادين لمدة ستة أشهر.