الفاف تتماطل في عقد جمعية عامة لانتخاب خليفة عمارة

الكرة الجزائرية دون رئيس ومكتب فديرالي

تعيش الكرة الجزائرية أزمة حقيقة منذ إعلان الرئيس شرف الدين عمارة مغادرته لمنصبه، وحل المكتب الفيدرالي بعد استقالة ثمانية من أعضائه، لتدخل الفاف في دوامة من المشاكل، دون أن تتدخل “الوصاية” لإعادة الأمور إلى نصابها.

وقال مصدر مقرب من الفاف لـ”الشروق” إن الأزمة التي تعيشها الكرة الجزائرية تؤثر سلبا على مشاركات مختلف الفرق الوطنية في اللقاءات الرسمية والودية، وخاصة المنتخب الأول الذي سيواجه في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، أوغندا يوم 4 جوان بالجزائر، والـ8 من نفس الشهر منتخب تنزانيا، فيما يشارك منتخب أقل من 23 سنة في دورة ودية بمدينة تولون الفرنسية.

وأضاف مصدر “الشروق” أن إعادة “الشرعية” للاتحاد الجزائري لكرة القدم لن تتحقق سوى بإجراء انتخابات وفي أقرب وقت ممكن، غير أن المؤشرات توحي بأن ذلك سيكون مستحيلا في الوقت الحالي، خاصة أمام الصمت الرهيب لوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء الجمعية العامة الذين لم يتحركوا لإنقاذ الكرة الجزائرية من المشاكل العديدة والمتعددة التي تتخبط فيها.

مصدر آخر قال لـ”الشروق”: “هل يعقل تواجد الفاف دون رئيس، ومكتب فديرالي لتسيير شؤون الكرة، وهل من المعقول أيضا أن يلعب المنتخب مباراتين رسميتين، دون تواجد رئيس للفاف ومكتبه الفدرالي… حتى اللاعبين الجدد الذين دعموا المنتخب الوطني لن يجدوا من يرحب بهم سوى جمال بلماضي واللاعبين وربما الأمين العام للفاف منير دبيشي، ومدير المنتخبات الوطنية بالنيابة توفيق قريشي.

وأضاف مصدرنا قائلا: “غياب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة، عن تكريم فريقي مولودية البيض واتحاد خنشلة، الذي أقيم أمس بقمر رئاسة الجمهورية بحضور عبد الحفيظ علاهم، مستشار رئيس الجمهورية المُكلف بالعلاقات الخارجية ووزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، دليل على أن شرف الدين عمارة أصبح غير معترف به، والبحث عن خليفة له أصبح ضروريا… علما أن عدد من الشخصيات الكروية أبدت نيتها في الترشح على غرار بعض الشخصيات الكروية، في صورة جهيد زفزاف، وليد صادي، عمار بهلول، عبد الحكيم سرار والقائمة تبقى مفتوحة.

أحد رؤساء الأندية قال لـ”الشروق” إنه كان ينتظر عقد جمعية عامة استثنائية يوم 2 جوان القادم لتكييف القوانين غير أن ذلك سيكون مستحيلا لأن أعضاء الجمعية العامة لم يتلقوا دعوات عقدها وهو ما سيعقد الأمور.

وكانت “الشروق” قد أكدت في عدد سابق أن الحل الوحيد لإعادة الشرعية للاتحاد الجزائري لكرة القدم، هو قرار ثلثي أعضاء الجمعية العامة، في غياب رئيس ومكتب فديرالي منتخب، عقد جمعية عامة استثنائية في مدة لا تتجاوز 60 يوما، لتكييف القوانين بحسب ما طالبت به الفيفا… وبعدها إيجاد الأطر القانونية لانتخاب خليفة شرف الدين عمارة.