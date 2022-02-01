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رياضة
في اجتماع المكتب الفدرالي المنعقد بمقرها

الفاف تحدد تاريخ 28 فيفري كآخر أجل لعقد الجمعيات العادية للرابطات الجهوية

ع. ع
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الفاف تحدد تاريخ 28 فيفري كآخر أجل لعقد الجمعيات العادية للرابطات الجهوية

حددت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف، تاريخ الاثنين 28 فيفري الجاري، كآخر أجل لعقد الجمعيات العامة العادية للرابطات الوطنية، بحسب ما أعلنت عنه عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفدرالي، المنعقد بمقر الاتحادية بدالي إبراهيم (الجزائر)، في جلسة عادية، ترأسها رئيس الهيئة، شرف الدين عمارة.

وبخصوص علمية مطابقة المرسوم التنفيذي المتعلق بمنع تعدد المناصب الذي يطبق كذلك على أعضاء المكتب الفدرالي، على غرار كل من الرابطة الجهوية لكرة القدم لعنابة وسعيدة والرابطات الولائية لكرة القدم لولايتي الجزائر العاصمة والشلف، حدّد المكتب الفدرالي تاريخ 17 فيفري الجاري لعقد جمعياتها العامة العادية، على أن تعقد الجمعيات الانتخابية يوم الاثنين 7 مارس المقبل. وأوضح بيان الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن عملية المطابقة هذه، كان يفترض أن تقام شهر ديسمبر المنصرم 2021، إلا أنها تأجلت بسبب تزامن هذا التاريخ مع تنظيم الانتخابات المحلية لتجديد أعضاء المجالس الشعبية والولائية.

وبعد افتتاح أشغال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، حرص رئيس الهيئة على تهنئة رؤساء الرابطات الوطنية، الذين تمّ انتخابهم أو تجديد الثقة فيهم. ويتعلق الأمر بكل من عبد الكريم مدور (الرابطة المحترفة لكرة القدم)، وعلي مالك (الرابطة الوطنية هواة)، وأخيرا، نور الدين بولفعات (الرئيس الجديد لرابطة ما بين الجهات). وخلص بيان الفاف إلى تأكيد “التزم رؤساء الرابطات الثلاث، الذين حضروا أشغال المكتب الفدرالي لتقديم حصيلة أعمالهم، بتقديم كل الدعم لرئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الفدرالي من أجل مواصلة العمل والتنسيق مع الاتحادية”.

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