-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة
الأندية مدعوة إلى إرسال الوثائق من أجل التسجيل على منصة "كلوب"

“الفاف” تحدد تواريخ تسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد

ع. ع
  • 73
  • 0
“الفاف” تحدد تواريخ تسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عن تحديد الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 10 سبتمبر 2024، كأول مرحلة لتسجيل اللاعبين (فترة الانتقالات الصيفية) بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الأولى ”موبيليس”، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفدرالي في دورته العادية والموسعة للرابطات الجهوية والوطنية، الذي جرى الجمعة بمقر الهيئة الفيدرالية. وبحسب نفس المصدر، فإن المرحلة الثانية (فترة الانتقالات الشتوية) فقد حددت بين الفاتح من جانفي والـ31 من ذات الشهر.

وتحسبا للموسم الكروي القادم، ذكر المكتب الفدرالي مجددا، الأندية المحترفة، بأن قانون رخصة النادي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني (الرابطة الأولى). وبحسب نفس المصدر، فإن الأندية المعنية مدعوة إلى إرسال الوثائق من أجل التسجيل على منصة “كلوب” (CLOP). وسيتم إسدال الستار على البطولة المحلية هذا الموسم، يوم 15 جوان، بإجراء الجولة الـ30 والأخيرة.

يذكر، أن فريق مولودية الجزائر توج رسميا، بلقبه الثامن في تاريخه، عقب فوزه على غريمه اتحاد الجزائر (1-0)، برسم الجولة الـ26، مستفيدا من تعادل شباب قسنطينة مع شباب بلوزداد 1-1. ويتربع النادي العاصمي على ريادة ترتيب البطولة برصيد 60 نقطة، قبل أربع جولات من نهايتها، فيما يستهدف الثنائية البطولة وكأس الجزائر حيث ستجمعه المباراة النهائية بشباب بلوزداد.

مقالات ذات صلة
بونجاح يضع حدا للإشاعات ويحسم وجهته المقبلة

بونجاح يضع حدا للإشاعات ويحسم وجهته المقبلة

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

ضبط موعد سفرية “الخضر” نحو أوغندا

الفاف تعقد جمعيتها العامة العادية السبت

الفاف تعقد جمعيتها العامة العادية السبت

فرق عريقة وأخرى لعبت المنافسة الإفريقية ما زالت ذيل الترتيب

فرق عريقة وأخرى لعبت المنافسة الإفريقية ما زالت ذيل الترتيب

نادي ضمك يعلن استدعاء زغبة لمواجهتي غينيا وأوغندا

نادي ضمك يعلن استدعاء زغبة لمواجهتي غينيا وأوغندا

الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية

الهلال السعودي يدخل موسوعة “غينيس” بأطول سلسلة انتصارات متتالية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد