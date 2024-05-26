“الفاف” تحدد تواريخ تسجيل اللاعبين للموسم الكروي الجديد

الأندية مدعوة إلى إرسال الوثائق من أجل التسجيل على منصة "كلوب"

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، عن تحديد الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى 10 سبتمبر 2024، كأول مرحلة لتسجيل اللاعبين (فترة الانتقالات الصيفية) بالنسبة لأندية الرابطة المحترفة الأولى ”موبيليس”، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2024-2025.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفدرالي في دورته العادية والموسعة للرابطات الجهوية والوطنية، الذي جرى الجمعة بمقر الهيئة الفيدرالية. وبحسب نفس المصدر، فإن المرحلة الثانية (فترة الانتقالات الشتوية) فقد حددت بين الفاتح من جانفي والـ31 من ذات الشهر.

وتحسبا للموسم الكروي القادم، ذكر المكتب الفدرالي مجددا، الأندية المحترفة، بأن قانون رخصة النادي سيتم تطبيقه على المستوى الوطني (الرابطة الأولى). وبحسب نفس المصدر، فإن الأندية المعنية مدعوة إلى إرسال الوثائق من أجل التسجيل على منصة “كلوب” (CLOP). وسيتم إسدال الستار على البطولة المحلية هذا الموسم، يوم 15 جوان، بإجراء الجولة الـ30 والأخيرة.

يذكر، أن فريق مولودية الجزائر توج رسميا، بلقبه الثامن في تاريخه، عقب فوزه على غريمه اتحاد الجزائر (1-0)، برسم الجولة الـ26، مستفيدا من تعادل شباب قسنطينة مع شباب بلوزداد 1-1. ويتربع النادي العاصمي على ريادة ترتيب البطولة برصيد 60 نقطة، قبل أربع جولات من نهايتها، فيما يستهدف الثنائية البطولة وكأس الجزائر حيث ستجمعه المباراة النهائية بشباب بلوزداد.