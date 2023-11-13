الفاف تحذّر من استخدام علاماتها التجارية

حذّرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، “فاف”، من استخدام علاماتها التجارية مستقبلا، من قبل أطراف ثالثة للترويج لمنتجاتهم أو خدماتهم، أو استعمال أي شيء يخص الاتحادية الوطنية لكرة القدم.

ونشرت الاتحادية بيانا عبر موقعها الرسمي، أكدت من خلاله تحصلها على الشهادات النهائية لعلاماتها الاثنتي عشرة التي تم إيداعها على مستوى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI)، وهو الذي من شأنه أن يمنح الفاف الحق الحصري لاستغلال شعاراتها والاسم، دون غيرها.

كما أكد بيان الفاف، على استحالة استخدام أي طرف ثالث علامة تجارية تابعة للفاف، مشيرا أن أي مخالف لذلك ستتم متابعته قانونيا، وهي خطوة من أجل محاربة السوق السوداء، والمحلات التي تستغل شعار الفاف في منتجاتها، كأقمصة المنتخب الوطني وغيرها من لوازم.

يذكر، أن هذه الخطوة من شأنها أن تكون بداية لمحاربة السوق السوداء، في انتظار الفرق الجزائرية، والتي لم تستفد من بيع أقمصتها وكل الألبسة الرياضية الخاصة بالفريق، خاصة وأنها تعتبر مصدر مهم جدا في موارد الفرق.