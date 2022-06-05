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رياضة

“الفاف” تحذّر من صفحة على فيسبوك للتحايل على اللاعبين الشباب

الشروق الرياضي
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“الفاف” تحذّر من صفحة على فيسبوك للتحايل على اللاعبين الشباب
أرشيف
الفاف

حذّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) يوم الأحد في بيان، من صفحة مزيّفة على فيسبوك تستخدم للتحايل على اللاعبين الشباب.

وجاء في بيان الفاف أنّ الصفحة المسماة “أكاديمية الفاف الجزائرية”، تقوم “بالتحايل وانتحال صفحة دون وجه حقّ، لتحقيق أغراض مشبوهة من خلال عرض محتوى مغالط”.

وتابع الفاف أنّ الصفحة تقوم بتسجيل اللاعبين الشباب في بوابة مزيّفة باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مقابل دفع رسوم مالية.

“ويتبرأ الاتحاد الجزائري لكرة القدم من هذه الصفحة المزيّفة، ويؤكد أنها لا تمثله بتاتا”، يضيف ذات البيان.

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