الفاف تحصل على تمديد استثنائي إلى غاية 15 جويلية الجاري

منافسات الأندية الإفريقية 2023-2024:

أرسلت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) أسماء الأندية التي ستمثل الجزائر في المنافسات القارية للموسم المقبل (2023-2024)، لمديرية المنافسات لدى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف)، بحسب ما أعلنته الهيئة الفدرالية.

غير أن نتائج الجولة 29 من الرابطة الأولى “موبيليس”، جعلت الفاف تطلب التمديد إلى غاية يوم 15 جويلية الجاري لإعطاء اسم الفريق الثاني الذي سيمثل الجزائر في رابطة الأبطال للموسم المقبل، وفق ما أوضحته ذات الهيئة على موقعها الرسمي.

واستغل ممثلو الفاف تواجدهم بأبيدجان، للمشاركة في المؤتمر الـ45 للكاف، لتقديم طلب جديد بعد انتهاء آجال المحددة من طرف الهيئة القارية. لتقوم الكاف بتمديد المهلة إلى يوم 15 جويلية للتعرف على الاسم الثاني لممثل الجزائر في أقوى منافسات أندية القارة، بحسب ذات المصدر.

يذكر أنه وبعد تتويج شباب بلوزداد، لم يتم التعرف إلى حد الآن عن هوية نائب البطل، ويحتل فريق شباب قسنطينة حاليا المركز الثاني برصيد 47 نقطة متقدما بخطوة وحيدة على مولودية البيض (46 ن) صاحب المرتبة الثالثة، وفي الجولة الـ30 والأخيرة، يستقبل شباب قسنطينة فريق اتحاد الجزائر، فيما تتنقل مولودية البيض إلى العاصمة لمواجهة مولودية الجزائر.

وفي ما يلي أسماء الفرق الثلاثة التي ضمنت مشاركتها في منافسات الكاف الخاصة بالأندية للموسم الكروي 2023-2024 والتي تحوز على إجازة الكاف التي تسمح لها بالمشاركة في منافسات الرجال،ففي رابطة الأبطال 2023-2024 يمثل شباب بلوزداد، بطل الجزائر في المنافسة القارية،في انتظار التعرف على ممثل الجزائر الثاني عقب إجراء الجولة الـ30 والأخيرة من الرابطة الأولى المقررة يوم 15 جويلية، أما في كأس الكونفدرالية فيمثل الجزائر اتحاد الجزائر، متوج بلقب كأس الكونفدرالية لسنة 2023 وأولمبي الشلف، متوج بكأس الجزائر 2023.