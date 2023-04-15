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رياضة
فتحت تحقيقا في قضية مباراة ش. دواودة مع اتحاد القليعة

“الفاف” تحيل الملف إلى قسم النزاهة ولجنة الأخلاقيات

ع. ع
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“الفاف” تحيل الملف إلى قسم النزاهة ولجنة الأخلاقيات

قررت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم فتح تحقيق بخصوص الأحداث التي شهدتها مباراة الجولة الأخيرة للقسم الشرفي لرابطة كرة القدم بولاية تيبازة، التي جرت يوم الجمعة المنصرم بين شبيبة دواودة واتحاد القليعة، بحسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت.

وأوضح بيان الاتحادية، أن: “الفاف من خلال قسم النزاهة ولجنة الأخلاقيات التابعة لها، قررت فتح تحقيق في هذه القضية وذلك بالتعاون الوثيق مع رابطة كرة القدم لولاية تيبازة”، مضيفا أن “الاتحادية ستقوم بالإجراءات التي تراها ضرورية في هذه القضية”. وأضاف بيان الاتحادية الجزائرية أنه: “وفق اللوائح العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم وخاصة فيما يتعلق باستقلال اللجنة التأديبية، فإن الاتحادية ستأخذ بعين الاعتبار قرارات اللجنة التأديبية لرابطة كرة القدم لولاية تيبازة بشأن أحداث هذه المباراة، كما تحتفظ الاتحادية بحق المتابعة القانونية بعد قرار الهياكل المكلفة بهذا الملف”.

واندلعت القضية من خلال شريط فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر ترتيب المقابلة المذكورة، وذلك بتساهل أحد الفريقين من أجل تسجيل الأهداف تحت أنظار حكام المواجهة.

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