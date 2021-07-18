 “الفاف” تحيي ذكرى النجمة الثانية لـ”الخضر”

حرص الإتحاد الجزائري لكرة القدم، والراعي الرسمي لـ”الفاف”والمنتخب الوطني “موبيليس”، على إحياء الذكرى الثانية لتتويج أشبال المدرب بلماضي بثاني كأس إفريقية في تاريخ الجزائر.

وأطلق الإتحاد الجزائري على صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، مسابقة لاسترجاع ذكريات التتويج، واللحظات السعيدة، بمشاركة جماهير “الخضر”، وذلك من خلال نشر قصص وصور وفيديوهات وحتى قصص طريفة تخض ملحمة القاهرة.

وأوضحت “الفاف” على صفحتها كيفية المشاركة، حيث يتم ذلك عبر متابعة الصفحتين الرسميتين لـ”الفاف” والراعي الرسمي للمنتخب “موبليس”، ونشر صور أو فيديوهات اللحظات السعيدة التي تلت التتويج، مع الإشارة إلى حساب “الفاف” والراعي الرسمي، قبل الإشارة إلى دعوة 3 أصدقاء للمشاركة في المسابقة.

وسيكون الفوز من نصيب المشاركات التي تنال أكبر عدد من الإعجاب، وحددت “الفاف” مدة المسابقة بـ24 ساعة، بداية من سهرة السبت، على أن يتحصل الفائزون على هدايا متنوعة.