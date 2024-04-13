“الفاف” تحيي ذكرى تأسيس فريق جبهة التحرير الوطني

أحيت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم الذكرى الـ66 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني المكافح، الذي ترك بصمته في تاريخ الرياضة الجزائرية.

وتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي وأعضاء المكتب الفيدرالي، بتحية “إجلال وإكبار إلى هؤلاء المناضلين الشجعان الذين سطروا بدمائهم وعرقهم أروع صفحات تاريخ الجزائر”.

وقالت “الفاف” عبر موقعها الرسمي، وصفحتها على “فايسبوك”: تمرّ اليوم الذكرى 66 لتأسيس فريق جبهة التحرير الوطني “FLN”، ذلك الفريق المكافح الذي ترك بصمة خالدة في تاريخ الرياضة الجزائرية.

وأضافت: “في مثل هذا اليوم من عام 1958، وقّع 32 لاعبًا جزائريًا وثيقة تأسيس هذا الفريق العريق، مدفوعين بواجبهم الوطني ورغبة بالمساهمة في تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي”.

وتابعت: “وكان من بين هؤلاء اللاعبين العديد من النجوم الذين كانوا مرشحين للمشاركة مع المنتخب الفرنسي في كأس العالم 1958 في السويد، لكنهم فضلوا التضحية بمسيرتهم الكروية والانضمام إلى صفوف جبهة التحرير الوطني للدفاع عن قضيتهم العادلة، تجسيدًا لقيم البطولة والتضحية والفداء، ليصبح فريق جبهة التحرير الوطني (FLN) رمزًا للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار.

وختم الاتحاد الجزائري لكرة القدم: ” وإذ يحيي الاتحاد ذكرى كلّ من رحل من هؤلاء المناضلين الشجعان، فإنه يتوجه بخالص التمنيات بالصحة وطول العمر لآخر ثلاثة من هذا الفريق المجيد، وهم: رشيد مخلوفي، دحمان دفنون، ومحمد معوش، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار”.