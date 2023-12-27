“الفاف” تختفي وراء الجمهور بِخصوص هدف المنتخب الوطني

لم يضبط رئيس اتحاد الكرة الجزائري وليد سعدي هدف المنتخب الوطني، خلال مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا نسخة كوت ديفوار 2024.

وبعد آخر اجتماع للمكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، خرج الحضور بِبيان، ينصّ شطره الخاص بِالغاية المرجوّة من المنتخب الوطني في البطولة الإفريقية 2024، على عبارة “الأهداف التي يتمنّاها الجمهور الجزائري”.

وتركت هيئة الرّئيس وليد سعدي الغموض يلفّ الغرض من حضور رجال جمال بلماضي في المحفل العاجي، ولجأت إلى صيغة مُبهمة وغير مُحدّدة بِدقّة.

ومثل أنصار أيّ منتخب في العالم مُقبِل على خوض منافسة رسمية كبيرة، فإن مُشجّعي “الخضر” يهتفون بِنجمة إفريقية ثالثة تُرصّع قميص زملاء رياض محرز، بِصرف النّظر عن واقعية المطلب أو طابعه الخيالي. وهو الهدف الصّريح الذي تفادى ذكره اتحاد الكرة الجزائري.

وبِالمُقابل، التزم اتحاد الكرة الجزائري بِتوفير كلّ الإمكانيات المطلوبة، والدّعم القوّي، من أجل إنجاح مشاركة المنتخب الوطني في “كان” كوت ديفوار 2024.