الفاف تدعو إلى “تطبيق أقصى العقوبات”

بعض المباريات عرفت أحداث شغب

دعا المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى تشديد العقوبات وبصرامة، عند تنظيم وتسيير المقابلات، منددا في الوقت نفسه “بالعنف في الملاعب مع تزايد الأعمال المرتبطة بهذه الآفة في عديد اللقاءات، سيما في بطولة الهواة”.

وأفادت الهيئة الفيدرالية في بيان نشرته في موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أنه و”أمام هذه الظاهرة المُستفحلة وتحسبا لاختتام الموسم الحالي فإن المكتب الفيدرالي، يدعو مختلف الفاعلين في كرة القدم إلى تشديد العقوبات وبصرامة عند تنظيم وتسيير المقابلات، سيما احترام عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول الى الملاعب”.

وعرفت عديد المباريات أحداث شغب، سيما في بطولة الرابطة الثانية، منها اللقاء الذي جمع مستقبل واد سلي وشباب تيارات (2-1)، في 23 ماي بمدينة الشلف، لحساب الجولة الـ17 للمنافسة (مجموعة الغرب).

ومن أجل مواجهة العنف، دعت الفاف إلى “التطبيق الصارم للقوانين في حالات تسجيل أي تجاوزات وبتشديد العقوبات سواء للمتسببين في أحداث العنف أو الذين كرروا هذه الأعمال”، متعهدة بمراجعة وتكييف “الترسانة القانونية والتشريعية لمكافحة العنف داخل أو خارج ملاعب كرة القدم”. وناشد المكتب الفيدرالي مختلف الفاعلين في كرة القدم بـ”تعزيز العمل

والتنسيق مع المصالح الأمنية (المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الوطني) وأعوان الأمن في الأندية من أجل تدخلات ناجعة في الميدان “دون نسيان” العمل التحسيسي لمكافحة العنف وترقية الروح الرياضية باستخدام هؤلاء الفاعلين وشركائهم للوسائل التي يتوفرون عليها إضافة إلى الوعي الذي ينبغي أن تنشره الوسائل الإعلامية.