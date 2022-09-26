الفاف تراسل الرابطات وتطلب منها التحضير لاستئناف منافسة الكأس

كأس الجزائر تعود في نوفمبر بعد 3 سنوات من الانقطاع

كشفت، الإثنين، الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة عن استئناف منافسة كأس الجزائر هذا الموسم، بعد انقطاع دام ثلاث سنوات بسبب جائحة كورونا، علما أن طبعة 2020 تم إلغاؤها في دور ربع النهائي، فيما تم تعويض المسابقة في سنة 2021 بمسابقة أخرى، كأس الرابطة بمشاركة فرق الدرجة الأولى، حيث توّج بها فريق شبيبة القبائل، بينما لم تلعب السنة الماضية.

وأوضحت رابطة الهواة على موقعها الالكتروني أنها تلقت مراسلة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي قام بمراسلة كل الرابطات، لإخبارهم باستئناف مسابقة السيدة الكأس للموسم الجاري 2022/2023، كما أعلمتهم بتاريخ انطلاق هذه الطبعة والتواريخ التي ستجرى فيها مباريات الأدوار الأخرى حتى دور نصف النهائي، إضافة لحصة كل رابطة جهوية في الدور الوطني.

وحسب نفس المصدر، فإن هذه الطبعة لكأس الجمهورية ستنطلق في شهر نوفمبر بإجراء مباريات الدور الجهوي ما قبل الأخير يومي الـ4 و5 نوفمبر، وستلعب مباريات الدور الجهوي الأخير يومي 11 و12 من نفس الشهر. وسيتم سحب قرعة الدورين الـ32 و16 يوم 15 نوفمبر، على أن تستكمل المنافسة بإجراء مباريات الدور الثاني والثلاثين يومي 25 و26 نوفمبر. وستعود مباريات كأس الجزائر في شهر ديسمبر بلعب مباريات الدور السادس عشر يومي 9 و10 لشهر ديسمبر. وفور الانتهاء من هذين الدورين ستقوم لجنة تنظيم مسابقة كأس الجمهورية بعملية سحب قرعة الدورين ثمن النهائي وربع النهائي يوم 13 ديسمبر. على أن تعلب مباريات دور ثمن نهائي في 27 ديسمبر القادم. بعدها ستتوقف مباريات السيدة الكأس لثلاثة أشهر وستستأنف في شهر أفريل الذي سيشهد إجراء مباريات دور ربع النهائي يومي 7و8 أفريل. وبعدها سيتم سحب قرعة نصف النهائي في 18 أفريل بينما تلعب مباريات المربع الذهبي يوم 9 ماي.

من جهة ثانية، أفادت الفاف في نفس المراسلة أنها ستقوم بإطلاق موقع الكتروني جديد خاص بنقل معلومات وأخبار منافسة كأس الجزائر، وذلك في أقرب فرصة.