الفاف ترد على إيتو والاتحاد الغامبي.. تحمي بلماضي وتتحدى الكاميرونيين

تحركت لاحتواء الوضع وتوضيح موقفها أمام الفيفا

تحرك الاتحاد الجزائري لكرة القدم خلال 72 ساعة الأخيرة للدفاع عن الناخب الوطني، جمال بلماضي، بعد الاتهامات التي طالته من طرف الكاميرونيين والغامبيين على حد سواء، والتهديد برفع شكوى ضده للاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب ما أدلى به في الحوار الذي أجراه مع القناة الرسمية للفاف على منصة يوتيوب، الأحد الماضي، وأصدرت الفاف بيانين رسميين ترد بهما على الكاميرونيين والغامبيين، نافية أن يكون بلماضي وجه اتهامات فساد للكاميرون، في حين قالت إن الشكوى من الحكم غاساما حق مشروع.

وجاء رد الفاف الرسمي الأول على بيان سابق للاتحاد الكاميروني لكرة القدم، الذي ندد فيه بتصريحات بلماضي وهدد باللجوء إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان بلماضي أدلى بتصريحات قوية انتقد فيها التحكيم الإفريقي، ووصف الحكام الأفارقة بـ”حكام عصر ما قبل التاريخ”، كما أكد بأن الحكم الغامبي، باكاري غاساما، “ظلم” و”حطم” المنتخب الجزائري على أرضه وأمام جماهيره، مشيرا إلى أن “محاربي الصحراء” تعرضوا لمؤامرة، نسجها “شخصان أو ثلاثة”، وقال أيضا إن “المنتخب الذي تأهل إلى كأس العالم ليس الأفضل”، في إشارة إلى منتخب الكاميرون الذي أقصى الجزائر.

الجزائر تتمسك بحقها المشروع في انتقاد التحكيم وتُدعم ملفها لدى الفيفا

وقال الاتحاد الجزائري في بيانه: “تلقى الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) بذهول وخيبة أمل البيان الصحفي رقم 3، الذي نشر مساء الاثنين 25 أفريل من قبل الاتحاد الكاميروني لكرة القدم ووقعه رئيسه السيد إيتو، ويود تقديم الإيضاحات التالية”، وتابع: “الاتحاد الجزائري ملتزم بسياسته المبنية على العلاقات الممتازة والودية والأخوية مع الاتحادات الإفريقية الشقيقة، وبشكل خاص مع الاتحاد الكاميروني، وسوف يحرص دائما على تقوية وتوطيد هذه العلاقات”، مضيفا: “الاتحاد الجزائري والمدرب الوطني جمال بلماضي لم يلمحا أو يتهما في الحوار المشار إليه في ذلك البيان الصحفي، في أي وقت إلى الاتحاد الكاميروني أو أي اتحاد آخر أو هيئة دولية”، وزاد: “لكن من ناحية أخرى قمنا في العديد من المناسبات بإدانة سلوك بعض الحكام، الذين كان لقراراتهم تأثير سلبي على سير ونتائج مباراة”، قبل أن يؤكد: “الاتحاد الجزائري ومثل أي اتحاد آخر في جميع أنحاء العالم، استخدم حقه المشروع في الدفاع عن مصالحه أمام الهيئات الدولية المختصة ووفقًا للوائح المعمول بها”.

عمارة يتحدى ويدعو إيتو إلى الذهاب معا إلى لجنة الأخلاقيات.. !

وشدد اتحاد الكرة الجزائري على حرصه في التمسك بمعايير اللعب النظيف وقواعد الروح الرياضية، عكس ما يسعى الترويج له الاتحاد الكاميروني، حسب المتابعين، وقال في بيانه: “تمامًا مثل الاتحاد الكاميروني فإن الاتحاد الجزائري ملتزم بشكل أساسي بقيم الرياضة ومبادئها”، مضيفا: “وقد تقبلت (الفاف) دائمًا النتائج التي كانت ضدها بروح رياضية عالية من اللعب النظيف ودون شكوى أو اتهام أي طرف”، قبل أن توضح: “لكن لا يمكن أن يكون هذا هو الحال عندما يزوّر الحكم نتيجة المباراة”، في إشارة إلى طريقة إدارة الحكم الغامبي، باكاري غاساما، لإياب الدور الفاصل بين الجزائر والكاميرون، يوم 29 مارس الماضي، (فوز الكاميرون 1ـ2)، وتابع: “تاريخ كرة القدم مليء بالمصائر المحطمة والملاحم الدرامية، وكذلك المظالم، وفي مقدمتها التحكيمية”، ودافع الاتحاد الجزائري عن موقفه وموقف بلماضي في انتقاد التحكيم، وقال: “إن استنكار سلوك بعض الحكام يندرج ضمن المصلحة العامة، وهو أمر يلتزم به معظم الفاعلين في كرة القدم، من أجل الحفاظ على نزاهة اللعبة في قارتنا العزيزة، التي ننتمي إليها ونشاركها في القيم ونغار على سمعتها وصورتها”.

إلى ذلك، دعا الاتحاد الجزائري نظيره الكاميروني إلى الذهاب قدما في تقديم شكواه إلى لجنة الأخلاقيات لدى “فيفا” من أجل تسليط الضوء على كل ما حدث في لقاء الجزائر والكاميرون، في تحد صريح من شرف الدين عمارة لصامويل إيتو، وأكد: “يتطلع الاتحاد الجزائري ويسعده دعم الاتحاد الكاميروني في سعيه لتسليط الضوء على هذا الأمر أمام لجنة الأخلاقيات لـ”فيفا”..”، وختم: “لأن الأخلاق والنزاهة كانت دائمًا جزءًا من المبادئ التي دافعت عنها الجزائر بشجاعة وفي جميع الظروف”.

الفاف ترد على الاتحاد الغامبي بهذه الطريقة

وفي سياق آخر، أجرى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، اتصالا هاتفيًا مع نظيره الغامبي، لامين كابا باغو، تم خلاله التباحث في الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الغامبي لكرة القدم بحق الفاف وبلماضي، والمتعلقة بالحكم باكاري غاساما، وقالت الفاف في بيان أول أمس: “رئيسا الاتحادَين أجريا نقاشًا طويلًا حول هذا الموضوع، فقد أوضح كل منهما موقفه تجاه ما حدث، ولا سيما الطرف الجزائري الذي أشار إلى أنه من حقه المطلق تقديم شكوى تتعلق بالتحكيم الذي أثر في نتيجة مباراة مهمة للتأهل إلى كأس العالم”، وأضاف البيان: “في نهاية مناقشاتهما، التي اتسمت بالمجاملة، وعد الرئيسان بعضهما بعضا بالعمل من موقعهما لتهدئة الوضع وترك الأمور في سياقها التنظيمي والقانوني الصارم، مع الحفاظ على العلاقات الجيدة التي تربط اتحاديّ البلدين”.

وكان الاتحاد الغامبي قد أصدر بيانًا الأربعاء الماضي أكد من خلاله رفضه اتهامات جمال بلماضي للحكم باكاري غاساما، مطالبا الاتحاد الجزائري للعبة بضرورة التدخل، وإصدار بيان لإدانة تصرفات بلماضي وانتقادات الجماهير الجزائرية، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب رسمي إلى الاتحادين الدولي لكرة القدم “فيفا” والإفريقي للعبة “كاف” من أجل فتح تحقيقات، واتخاذ إجراءات تأديبية بحق بلماضي على خلفية تصريحاته الأخيرة.