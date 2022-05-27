الفاف ترد على جدل بشأن غياب محرز بمنشور “عد سريعا”

رد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الجمعة، بطريقة غير مباشرة، على جدل بشأن سبب غياب قائد المنتخب رياض محرز عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا، متمنيا له الشفاء من الإصابة والعودة إلى صفوف الخضر.

ونشرت الفاف عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي منشورا جاء فيه “نتمنى الشفاء العاجل للاعب المنتخب الوطني رياض محرز، عُد سريعا إلينا”.

وأعلنت الاتحادية في بيان لها الخميس، غياب قائد الخضر عن مواجهتَي أوغندا وتنزانيا وهذا بعد استلامها لرسالة من إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تؤكد عدم جاهزية محرز لخوض المواجهتَين.