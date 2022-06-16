الفاف: ترسيم استقالة عمارة وانتخاب خليفته يوم 7 جويلية

وافقت الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم يوم الخميس، على استقالة شرف الدين عمارة من رئاسة الهيئة الكروية.

وقد تمّ تعيين رئيس الرابطة الوطنية للهواة علي مالك على رأس لجنة الترشيحات، من أجل التحضير لعقد الجمعية العامة الانتخابية لتجديد المكتب الفيدرالي، بتاريخ 7 جويلية القادم.

وتضم اللجنة 4 أعضاء من رؤساء الرابطات. في حين عيّن رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم النسوية جمال قاسحي على رأس لجنة الطعون.

وينتظر أن تحسم الجمعية العامة الانتخابية يوم 7 جويلية المقبل، في هوية الرئيس الجديد للفاف، خلفا لعمارة المستقيل.