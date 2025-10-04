“الفاف” ترفض استعمالا غير مرخص لشعاراتها وصور “الخضر”

على خلفية استغلالها لأغراض إعلانية وتجارية

حذر الاتحاد الجزائري لكرة القدم ”فاف”، من الاستعمال غير القانوني لشعاره وصورة المنتخب الوطني لأغراض إعلانية وتجارية.

ونشر اتحاد الكرة الجزائري، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا، جاء فيه: ”يعلم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الرأي العام، والمتعاملين الاقتصاديين، وكافة الشركاء الإعلاميين والمؤسساتيين، أنه لاحظ في الآونة الأخيرة استعمالاً غير مرخّص لشعاراته الرسمية ورموزه، وكذا صورة المنتخب الوطني الجزائري لأغراض إعلانية وتجارية”.

وأوضح البيان: أن “الشعار والرموز الرسمية وصورة المنتخبات الوطنية تُعد ملكية حصرية للاتحاد الجزائري لكرة القدم”. وأن “أي استغلال لأغراض إعلانية أو تجارية أو ترويجية يستوجب الحصول على ترخيص مسبق وصريح وكتابـي من الفاف”.

وحذرت “الفاف” من أنّ ”الاستعمال غير المرخص لهذه العناصر يُعد خرقاً للقوانين السارية ويعرّض أصحابه لمتابعات قضائية”.

وتابع اتحاد الكرة الجزائري، بيانه: ”وعليه، تدعو الفاف جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام الصارم باحترام حقوق الاتحاد والمنتخب الوطني. كما تدعو الراغبين في أي تعاون رسمي إلى التواصل مع المصالح المختصة بالاتحاد”.

وختمت “الفاف” بيانها بلهجة شديدة: “ويحتفظ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بحقه الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية رموزه وممتلكاته المعنوية وحقوق الصورة، وصون مكانة المنتخب الوطني”.