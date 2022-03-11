الفاف ترفع شكوى إلى الكاف بسبب تعيين الحكم “بوندو” للقاء الفاصل

بطلب من الناخب الوطني جمال بلماضي

قال مصدر مقرب من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن الأمين العام للفاف راسل الاتحاد الافريقي لكرة القدم (الكاف) وقدم شكوى رسمية بسبب تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة منتخب الجزائر والكاميرون لحساب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم بقطر.

وكانت لجنة الحكام التابعة للكاف قد رسّمت البوتسواني جوشوا بوندو حكما لمباراة الذهاب بين المنتخبين الكاميروني والجزائري ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بأفريقيا، والمقررة يوم 25 مارس الجاري بملعب “جابوما” الذي لعب فيه الخضر ثلاثة لقاءات رسمية خسر مباراتين وتعادل في لقاء واحد.

وحسب مصدر مقرب من الفاف، فإن المدرب جمال بلماضي انتابه غضب شديد بعد تعيين الحكم بوندو، الذي سبق له وأن أدار لقاء بوركينافاسو الخضر بالمغرب، حيث حرم الخضر من ضربة جزاء بعد عرقلة رياض محرز، وعدم إشهار بطاقة حمراء في وجه اللاعب البوركينابي الذي اعتدى على المدافع بن سبعيني، وهو ما جعل بلماضي ينتقده بشدة بعد نهاية المباراة، حيث اتصل بالمناجير العام للخضر جهيد زفزاف طالبا منه التحرك بسرعة، وإرسال شكوى رسمية إلى المسؤولين بالاتحاد الإفريقي، مفادها أن الهيئة الإفريقية لم تأخذ بعين الاعتبار التقرير الذي قدم من طرف الفاف بعد مهزلة بوركينافاسو.

وحسب أحد الحكام الدوليين، رفض الكشف عن هويته، فإنه بنسبة كبيرة لن تتراجع الكاف عن تعيين بوندو لإدارة مباراة الكاميرون والجزائر لسببين الأول أن الكاميرون تملك نفوذا كبيرا في “الكاف”، حيث تملك عضوين لهما كلمتهما في دواليب هيئة موتسيبي، الأول في المكتب التنفيذي، والثاني عضوا بارزا في لجنة التحكيم، والسبب الثاني هو أن قرار تعيين بوندو مرسم من طرف الفيفا، التي لن تتراجع عن قراراتها إلا لأسباب قاهرة، إضافة إلى أن الحكم البوتسواني سيساعده حكام تقنية الفيديو من إسبانيا، تجعله يقلل من الأخطاء.

وفي نفس السياق، قال نفس المصدر إن بوندو الذي يبلغ من العمر 44 سنة، وهو على وشك الاعتزال، وأمور أخرى جعلت الفاف تنتفض بشدة، وتطالب حتى بتعيين مراقبين، بدل مراقب واحد، حتى تجرى المباراة في ظروف جيدة وإبعاد الضغط عن البعثة الجزائرية.

إلى ذلك، قال مصدر مقرب للشروق إن الفاف تفاجأت بتعيين بوندو لإدارة المباراة، وهو في نهاية المشوار في حين اختارت حكام مرشحين بقوة للمشاركة في مونديال قطر على غرار، الجنوب افريقي غوميز الذي سيدير لقاء الكونغو الديمقراطية- المغرب، و جان جاك ندالا من الكونغو الذي سيحكم لقاء مصر – السنيغال، وكذا المتألق الأثيوبي تيسيما لمباراة مالي تونس، والحكم التونسي صادق السالمي للقاء نيجيريا ـ غانا.

وحسب مصدر مقرب من الفاف، فإن الأثيوبي باملاك تيسيما كان معينا لمباراة الكاميرون الجزائر قبل أن يعين الأخير لمباراة مالي وتونس ليتم تعويضه بالحكم البتسواني جووا .

هذا، وأسندت مهمة إدارة مباراة الإياب بين المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني، المرتقبة يوم 29 مارس الجاري بملعب تشاكر بالبليدة إلى الحكم الرئيسي الغامبي باكاري غاساما. وسيساعده في مهمته سكونان دوس سانتوس من أنغولا والمصري محمود أبو رجال، أما الحكم الرابع فهو المصري أمين محمد عمر، في حين سيكون محافظ اللقاء بوسايري بوجلال من تونس.