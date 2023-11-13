الفاف تستدعي الحكام الذين أثرت قراراتهم على نتائج اللقاءات

من بينهم ثلاثة حكام دوليين ومساعدوهم

قررت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” الاستماع إلى الحكام الذين ارتكبوا أخطاء أثرت بطريقة أو بأخرى على النتيجة النهائية للمباريات، خلال الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى.

واستدعت الهيئة الكروية ثلاثي التحكيم الذي أدار مباراة وفاق سطيف شبيبة القبائل، بقيادة الدولي الجزائري لطفي بوكواسة، الذي لم يحتسب هدفا لوفاق سطيف، قيل إن الكرة تجاوزت خط المرمى، وحكم مباراة أولمبي الشلف مولودية الجزائر الدولي يوسف قاموح وطاقمه، الذي لم يحتسب ضربة جزاء واضحة لفريق الأولمبي، وحكم مباراة مقرة وبن عكنون الدولي ثوابتي الذي أعلن عن هدف لم تتجاوز فيه الكرة خط المرمى، كما سيمثل أمام هيئة عبيد شارف حكمان أدارا مباراتين من الرابطة الثانية، وهما عبد القادر بلحبيب الذي حكم مواجهة أقبو وشباب برج منايل، وكذا رضوان علّو الذي أسندت له مهمة إدارة مباراة شباب باتنة وأولمبي مقرن، إضافة إلى بوكواسة الياس الذي كان حكما رابعا في مباراة الداربي بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد التي أدارها بامتياز الحكم الدولي مصطفى غربال.

وبحسب مصدر مقرب من لجنة التحكيم أن هذه الاستدعاءات لا تعني بالضرورة عقوبة أصحاب الزي الأسود، بل لإعادة مشاهدة اللقطات المشتبه فيها. وأضاف نفس المصدر أن لجنة التحكيم ستعاقب كل حكم ثبت أنه أخطأ في قراراته، حتى يتسنى له تصحيحها في الجولات القادمة، مضيفا أن سيف الحجاج سيضرب عديد الحكام الذين تراجع مستواهم أو لأسباب أخرى، علما أن الفاف تملك 63 حكم ساحة، و99 حكما مساعدا، إضافة إلى 14 حكما دوليا (سبعة حكام ساحة، وسبعة مساعدين)، والغربلة تصبح أمرا عاديا لاختيار قائمة حكام بإمكانها إدارة لقاءات الرابطتين الأولى والثانية بقليل من الأخطاء.

في سياق آخر، قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم تغليظ عقوبة الاحتجاج على قرارات الحكام، بعدما كانت تقتصر في السابق على الإيقاف لمباراة واحدة بحق اللاعب المحتج. وكشف الاتحاد أنه ألغى العقوبة السابقة التي فرضت عام 2014، وحلت محلها غرامة مالية على اللاعب أو الإداري أو الفني الذي يحتج على قرارات الحكام تصل إلى 100 ألف دينار جزائري.

وبحسب بيان الفاف، فإن كل لاعب أو عضو في الجهازين الفني والإداري يحتج على قرارات الحكم الرئيسي أو أحد مساعديه سيتم تغريمه بهذا المبلغ وتنخفض الغرامة المالية إلى النصف بالنسبة للناشطين في الرابطة الثانية.

وفي ما يتعلق بالتجمع حول الحكم أو أحد مساعديه للاحتجاج على أحد القرارات، فتترتب عليه عقوبة شخصية على اللاعب الذي يدوًّن اسمه. أما في حال عدم تشخيص اللاعب المعني، فيتم تسليط الغرامة على قائد الفريق. وتأتي هذه الخطوة في محاولة للحد من حالة الفوضى وعدم الانضباط التي باتت تسود ملاعب كرة القدم الجزائرية في السنوات الأخيرة والتي تصل في بعض الأحيان إلى استخدام العنف اللفظي والجسدي ضد الحكام.

وبالنسبة لبقية المستويات، تتراوح الغرامة من 20 ألف دج بالنسبة لقسم ما بين الجهات إلى 5 آلاف دج للقسم الولائي، أما القسم الجهوي فيدفع غرامة 10 آلاف دج مقابل كل احتجاج على قرار الحكم.

من جهة أخرى، كل تجمع حول الحكم أو احد مساعديه للاحتجاج على القرار فتسلط عقوبة شخصية على اللاعب الذي يدون اسمه. أما في حال عدم تشخيص اللاعب المعني فيتم تسليط الغرامة على قائد الفريق، بحسب ذات المصدر.

وفي هذه الحالة، يتم تسليط غرامة 150 ألف دج على اللاعب الناشط في الرابطة الأولى و70 ألف دج على الرابطة الثانية هواة، أما الأقسام السفلى، فإن الغرامة المالية تكون 30 ألف دج على قسم ما بين الجهات، 20 ألف دج على القسم الجهوي و10 آلاف دج على القسم الولائي.