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رياضة

“الفاف” تستذكر ملحمة أم درمان 

سليم.ع
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“الفاف” تستذكر ملحمة أم درمان 

لم تمر الذكرى الـ12 لملحمة أم درمان مرور الكرام على الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الذي استذكر المباراة الفاصلة بين الجزائر ومصر.

ونشرت “الفاف” على صفحتها الرسمية صورة لصانعي ملحمة أم درمان، مع صورة لتسديدة عنتر يحيى التي منحت التأهل لـ”الخضر” إلى مونديال جنوب إفريقيا 2010 .

وكانت صورة شاوش وبلحاج ومغني وحليش وغيرهم مرفقة، بعبارة “الجزائر في مونديال2010 “..12 سنة تمر على ملحمة أم درمان الكروية.

وتفاعلت الجماهير الجزائرية، مع منشور “الفاف”، بكم كبير من الإعجابات، والتعليقات الممجدة لتاريخ18 نوفمبر 2009، الذي يبقى راسخا في ذاكرة كرة القدم الجزائرية.

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