“الفاف” تستعين بصاحب سيرة ذاتية ثقيلة لتطوير الكرة النسوية

عين الإتحاد الجزائري لكرة القدم فريد بن ستيتي، رئيسا لقسم تطوير الكرة النسوية، ومسؤولا عن المنتخب النسوي الأول.

وفضلت اتحادية كرة القدم الاستعانة بفريد بن ستيني لتطوير الكرة النسوية، والإشراف على المنتخب النسوي الأول، بالنظر إلى خبرته الكبيرة.ويملك بن ستيتي خبرة كبيرة، وسيرة ذاتية ثقيلة، في الكرة النسوية، وهو الذي أشرف على أندية كبيرة.

ونشر “الفاف” السيرة الذاتية لبن ستيتي، حيث كان لاعبا دوليا سابقا، حيث بدأ في نادي إف سي سيت من 1993-1995.

وقضى بن ستيتي ما يقارب عشر سنوات كمدرب عام لنادي أولمبيك ليون للسيدات في الدوري الفرنسي من 2001 إلى 2010.

وتوج بن ستيني بالبطولة الفرنسية مع أولمبيك ليون في مواسم 2007-2008 و 2008-2009 و 2009-2010 و 2010-2011، كما توج معه في ثلاثة مواسم بكأس فرنسا للسيدات.

و في الموسم 2011-2012، تولى قيادة المنتخب الوطني لروسيا ومدير عام لـنادي روسيناكا من دوري السيدات الممتاز .

وعاد بن ستيتي إلى فرنسا في عام 2012 لتولي نادي باريس سان جيرمان للسيدات لمدة أربع سنوات.

وتأهل مرتين إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان موسم2014-2015، ومع أولمبيك ليون موسم 2010-2011.

بعد ذلك خاض بن ستيتي في موسم 2018-2019، تجربة في الصين كمدرب رئيسي لـنادي ” DallianQuanjian” من الدوري الصيني الممتاز للسيدات، وفاز مع هذا النادي بكأس الصين مع وكأس السوبر (2018).

وأمضى بن ستيتي في موسم 2019-2021 كمدرب رئيسي لناد في الولايات المتحدة.