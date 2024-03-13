“الفاف” تستنجد بكل الحكام الدوليين لإدارة اللقاءات الحاسمة

باستثناء لطفي بوكواسة المتواجد بغانا

ستشهد الجولة الـ 20 من الرابطة المحترفة الأولى “موبيليس”، المقررة أيام الخميس والجمعة والسبت، وكذا المباريات المتأخرة إنزالا قويا للحكام الدوليين، الذي سيديرون اللقاءات الصعبة والحاسمة، باستثناء لطفي بوكواسة المتواجد حاليا بغانا لإدارة مباريات الألعاب الإفريقية 2024.

فمباراة الرائد مولودية الجزائر بضيفه أولمبي الشلف سيديرها الدولي الجزائري مصطفى غربال بمساعدة الثنائي زرهوني وبن سلامة، أما الداربي الأول بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة فقد أسند إلى المتألق هذا الموسم يوسف قاموح ويساعده بولفل وبويمة، والداربي الثاني بين مولودية البيض وشبيبة الساورة فسيحكمه بن يحي بمساعدة جمعة وكاشي، وبن براهم سيتنقل إلى عاصمة الزيبان لإدارة مواجهة اتحاد بسكرة اتحاد خنشلة، وإبرير للقاء القمة بين شبيبة القبائل وضيفه وفاق سطيف.

في حين، أسندت اللقاءات الأخرى من هذه الجولة إلى حكام مخضرمين على غرار الحكم بوترعة لمباراة بن عكنون ونجم مقرة، عوينة للقاء مولودية وهران أمام نادي بارداو، في حين سيدير الشاب بوجمعة لقاء شباب قسنطينة وضيفه الاتحاد السوفي.

أما في ما يخص اللقاءات المتأخرة فقد اعتمد رئيس لجنة التحكيم عبيد شارف على الحكام الدوليين أيضا، فاللقاء المتأخر من الجولة الـ16 بين بن عكنون ومولودية الجزائر فسيديره بن براهم، بمساعدة قوراري وبن فاسة، والمباراة المتأخرة من الجولة الـ 17 بين نجم مقرة وشباب بلوزداد فسيحكمه الدولي بن يحي بمساعدة الثنائي جمعة وكاشي، واللقاء المتأخر في إطار الجولة الـ 18 فسيديره الدولي بوخالفة وبمساعدة بلعروسي وصحبي.

علما أن الحكم الدولي ثوابتي الذي نجح في الاختبارات البدنية فقد أسندت له مهمة إدارة لقاء ما بين الجهات بين اتحاد برهوم وشبيبة جيجل.

ويأمل المتتبعون أن يساهم هذا القرار الذي اتخذته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في إعادة الطمـأنينة إلى المدرجات، وإجراء المباريات في ظروف عادية بعد الفوضى ومظاهر العنف التي عرفت بعض الملاعب في الجولات الأخيرة.