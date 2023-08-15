تقارير جديدة على طاولة بلماضي حول وضعية اللاعبين

بداية إرسال دعوات التربص القادم قبل 18 أوت

يشرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في الفترة الحالية، في إرسال الدعوات للاعبي المنتخب الوطني، الذين ينشطون في البطولات الأوروبية التي انطلقت جلّها بتاريخ 11 أوت، وذلك تحسبا للتربص المقبل المقرر مطلع شهر سبتمبر الداخل، الذي يسبق مواجهة الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستجري في كوت ديفوار، ضدّ منتخب تنزانيا بتاريخ 7 سبتمبر المقبل، على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، علما أن “الفاف” ستكون مجبرة على إرسال كل الدعوات قبل تاريخ 18 أوت، أي قبل أسبوعين من تاريخ التربص المقبل.

وعلمت “الشروق” من مصادر موثوقة، أن المدرب جمال بلماضي حصل على تقارير أوّلية خاصة باللاعبين الجزائريين الذي دشنوا الموسم الكروي الجديد، بهدف الوقوف على مدى جاهزيتهم، في صورة رياض محرز الذي لعب أول لقاء له مع ناديه الجديد الأهلي السعودي في البطولة المحلية، إضافة إلى المدافع رامي بن سبعيني مع بوروسيا دورتموند الألماني، وكذلك الدوليون الذين ينشطون في البطولة الفرنسية، على غرار حجام، شعيبي، عطال، وكذا عيسى ماندي، الذي يلعب لنادي فياريال الإسباني، في انتظار تدشين حسام عوار موسمه الجديد بألوان نادي روما الإيطالي يوم 20 أوت أمام ساليرينتانا.

ومعلوم، أن بطولة الموسم الكروي الجديد 2023 -2024 في الجزائر ستنطلق يومي الجمعة 8 والسبت 9 سبتمبر المقبل، بحسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم في وقت سابق، أي قبل يوم واحد من خوض “الخضر” المباراة الأخيرة من تصفيات “كان” 2023 أمام تنزانيا، المقررة يوم 7 سبتمبر القادم، الأمر الذي سيجعل بلماضي يستغني حتما وبنسبة كبيرة عن لاعبي اتحاد العاصمة الذين استدعاهم في الجولة الفارطة، ويتعلق الأمر بكل من الحارس أسامة بن بوط، المدافع زين الدين بلعيد، وكذا أسامة شيتة، علما أن المهاجم أيمن محيوص الذي كان حاضرا في التربص الأخير رفقة هيثم لوصيف سيلعبان لنادي أفردون سبور السويسري، كما سيشهد التربص المقبل وبنسبة كبيرة عدم تواجد يوسف بلايلي، وإسلام سليماني، بالخصوص الأخير الذي يتواجد دون فريق.

جدير بذكره، أن المنتخب الوطني الذي سيكون على موعد يوم 7 سبتمبر القادم بمواجهة منتخب تنزانيا في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات “كان” 2023، سيلتقي في العاصمة السنغالية “داكار” المنتخب المحلي وديا يوم 12 من الشهر المقبل أيضا.