“الفاف” تشرع في التحضير لِمقابلات “الخضر”

الخاصة بِشهر جوان

شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الثلاثاء، في تحضيراته للمقابلات الودّية الثلاث لـ “الخضر” المُبرمجة في الشهر المقبل.

ومعلوم أن أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي يُواجهون كلّا من موريتانيا ومالي، بِملعب البليدة في الـ 3 والـ 6 من جوان المقبل، على التوالي. ثم المضيف التونسي في الـ 11 من الشهر ذاته.

وعقد الأمين العام لـ “الفاف” محمد ساعد اجتماعا مع بعض أعضاء المكتب الفيدرالي، بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى، تمحور حول وضع جدول أعمال بِهذا الشأن.

وتمّ التركيز على عدّة نقاط أبرزها تحسين مرافق ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، على اعتبار أن مواجهتَي موريتانيا ومالي، ستُقام فعالياتاهما تحت أعين “الكاف”، من أجل تفادي تدوين ملاحظات سلبية، ينجم عنها رفض منح الاعتماد لِهذا الملعب، وإجراء “محاربي الصحراء” لِمواجهات تصفيات كأس العالم انطلاقا من سبتمبر المقبل، بِميدان آخر.