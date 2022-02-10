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رياضة

“الفاف” تشرع في التحضير لِمنافستَين إفريقيتَين كبيرتَين بِالجزائر

علي بهلولي
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“الفاف” تشرع في التحضير لِمنافستَين إفريقيتَين كبيرتَين بِالجزائر

شرع الاتحاد الجزائري لِكرة القدم في التحضير لِتظاهرتَين قارّيتَين كبيرتَين، مُبرمجتَين بِأرض الوطن في العام المقبل.

ويتعلّق الأمر هنا بِكلّ من: بطولة إفريقيا للاعبين المحلَيين، المقرّر تنظيمها ما بين الـ 8 والـ 31 من جانفي 2023. وبطولة إفريقيا أشبال، التي حُدّد لها تاريخ ما بين الـ 8 والـ 30 من أفريل 2023.

وسيعقد المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم اجتماعا، بِمقرّ الهيئة بِدالي إبراهيم بِالعاصمة، الأحد المقبل. وسيكون ملف المنافستَين المُشار إليهما أعلاه ضمن جدول الأعمال.

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