“الفاف” تصدر بيانا بخصوص ظاهرة الاعتداء على الحكام والرسميين

أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بيانا حول ظاهرة الاعتداء على الحكام والرسميين، خاصة في بطولة الهواة.

وقال الاتحاد الجزائري في بيانه: “لاحظ الاتحاد الجزائري لكرة القدم،تنامي ظاهرة الاعتداء على الحكام وبطريقة وحشية، لذا تكون كل الرابطات مطالبة بالتطبيق الصارم للمادة 114 من قانون بطولة كرة القدم، بخصوص العقوبات من دون أي تخفيف”.

ودعت “الفاف” في بيانها لتطبيق القانون بصرامة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاعتداء على الحكام والرسميين.

كما أكدت على أن تكون العقوبات صارمة ونافذة في حق المعتدين على الحكام، وأضافت: “يمنع على لجان الانضباط تسليط عقوبات غير نافذة”.

كما طالب “الفاف” الحكام بإيقاف المباراة فورا في حال الاعتداء على الرسميين، وألزمتهم برفع شكوى للجهات الأمنية والقضائية، مع تأسيس الرابطات التابعون لها كطرف مدني إلى جانب الحكام في هذه القضايا.

ودعا الاتحاد الجزائري لكرة القدم في الأخير إلى تفادي الاعتداء على الحكام، مؤكدا في نفس الوقت أنه لن يتسامح مع المعتدين، وأنه لن يتردد في غلق الملاعب التي تتكرر فيها هذه التصرفات.