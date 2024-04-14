“الفاف” تصدر بيانا حول تهمة ترتيب نتيجة إحدى المقابلات

أصدر اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد بيانا، له صلة بِتهمة التلاعب بِنتيجة إحدى المقابلات الرّسمية المحلّية، خاصّة بِالقسم الثالث.

ونصّ بيان هيئة الرّئيس وليد سعدي على ما يلي:

تقدّم رئيس فريق بِشكوى لدى مجلس القضاء، مُتعلّقة بِالقذف وترتيب مقابلة (لم يُذكر المسؤول اسم المعني بِالأمر وفريقَي المباراة). على إثر ذلك تم فتح ملف على مستوى كلّ من لجنة الانضباط لِرابطة ما بين الجهات (القسم الثالث)، و ضابط النّزاهة لدى “الفاف”.

وتبعا للقوانين الجزائرية، و أمام فتح الجهات القضائية تحقيقا حول الملف، سيتأسّس الإتحاد كطرف مدني من خلال رابطة ما بين الجهات.

ويؤكّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم على حرصه على ضمان احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في كرة القدم الجزائرية والدولية، و الحفاظ على الروح الرياضية و الأخلاقية داخل و خارج الملاعب، و معاقبة أيّ سلوكات مُنافية للروح الرياضية.

وفي هذا السّياق، يُتابع الإتحاد الجزائري لكرة القدم مسار القضية مع الجهات القضائية، و سيتّخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات.

ويُناشد الإتحاد الجزائري لكرة القدم الجميعَ بِالتحلّي بِالمسؤولية، و ضبط النفس، و الالتزام بِقواعد اللعبة، و إحترام قوانين الجمهورية.