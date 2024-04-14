-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

“الفاف” تصدر بيانا حول تهمة ترتيب نتيجة إحدى المقابلات

الشروق الرياضي
  • 268
  • 0
“الفاف” تصدر بيانا حول تهمة ترتيب نتيجة إحدى المقابلات

أصدر اتحاد الكرة الجزائري مساء الأحد بيانا، له صلة بِتهمة التلاعب بِنتيجة إحدى المقابلات الرّسمية المحلّية، خاصّة بِالقسم الثالث.

ونصّ بيان هيئة الرّئيس وليد سعدي على ما يلي:

تقدّم رئيس فريق بِشكوى لدى مجلس القضاء، مُتعلّقة بِالقذف وترتيب مقابلة (لم يُذكر المسؤول اسم المعني بِالأمر وفريقَي المباراة). على إثر ذلك تم فتح ملف على مستوى كلّ من لجنة الانضباط لِرابطة ما بين الجهات (القسم الثالث)، و ضابط النّزاهة لدى “الفاف”.

وتبعا للقوانين الجزائرية، و أمام فتح الجهات القضائية تحقيقا حول الملف، سيتأسّس الإتحاد كطرف مدني من خلال رابطة ما بين الجهات.

ويؤكّد الإتحاد الجزائري لكرة القدم على حرصه على ضمان احترام القوانين و الأنظمة المعمول بها في كرة القدم الجزائرية والدولية، و الحفاظ على الروح الرياضية و الأخلاقية داخل و خارج الملاعب، و معاقبة أيّ سلوكات مُنافية للروح الرياضية.

وفي هذا السّياق، يُتابع الإتحاد الجزائري لكرة القدم مسار القضية مع الجهات القضائية، و سيتّخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات.

ويُناشد الإتحاد الجزائري لكرة القدم الجميعَ بِالتحلّي بِالمسؤولية، و ضبط النفس، و الالتزام بِقواعد اللعبة، و إحترام قوانين الجمهورية.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: زرقان بِشَارة القائد يُعقّد وضعية قادري

بِالفيديو: زرقان بِشَارة القائد يُعقّد وضعية قادري

مغناس أكليوش موهبة موناكو الفرنسي في مفكرة “الفاف”

مغناس أكليوش موهبة موناكو الفرنسي في مفكرة “الفاف”

بيتكوفيتش كان حاضرا في ملعب “5 جويلية”

بيتكوفيتش كان حاضرا في ملعب “5 جويلية”

رقم جديد لاتحاد العاصمة في منافسة الكأس

رقم جديد لاتحاد العاصمة في منافسة الكأس

عمّورة مطلوب في هذه البطولات الأوروبية الثلاث

عمّورة مطلوب في هذه البطولات الأوروبية الثلاث

 هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم

 هذا هو مركز الجمبازية الجزائرية نمور في الترتيب الدولي قبل الجولة الأخيرة لكأس العالم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد