الفاف تصدر بيانا حول عدم تسجيل سيدات “الخضر” في تصفيات أولمبياد باريس

أصدرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بيانا، توضح من خلاله سبب عدم تسجيل المنتخب الوطني للسيدات، من أجل خوض التصفيات الخاصة بأولمبياد باريس 2024.

وقال الاتحادية في بيانها: “بتاريخ 11 أفريل 2022، اتصل الفيفا بجميع الاتحادات الأعضاء لتسجيل اختياراتهم للرجال والنساء للمسابقة التمهيدية التي سيتم تنظيمها من قبل كل اتحاد من أجل تحديد المنتخبات المشاركة، قبل يوم الجمعة، 29 أفريل 2022”.

وأضاف البيان: “من بين الشروط المطلوبة من قبل الفيفا ، للتمكن من المشاركة في المسابقات التمهيدية والنهائية لبطولة باريس 2024 لكرة القدم الأولمبية، يجب أن يولد اللاعبون في 1 جانفي 2001 أو بعده. ومع ذلك، يمكن إدراج ثلاثة لاعبين كحد أقصى لا يستوفون هذا الحد العمري في القائمة الرسمية للاعبين للمنافسة النهائية لبطولة الرجال”.

وأضافت الاتحادية في بيانها: “لا يخضع اللاعبون لأي قيود عمرية للمشاركة في بطولة كرة القدم الأولمبية للسيدات”.

وختمت: “في غياب فريق وطني في ذلك الوقت لكرة القدم النسائية، لم يكن من المفيد تسجيل هذا الفريق”.