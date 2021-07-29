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رياضة

“الفاف” تضبط معايير المشاركة الإفريقية للأندية

علي بهلولي
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“الفاف” تضبط معايير المشاركة الإفريقية للأندية

حدّد الاتحاد الجزائري لِكرة القدم، الخميس، الصيغة التي يتم من خلالها ضبط الأندية التي تُشارك في رابطة أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”، نسخة 2021-2022.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب الفيدرالي لـ “الفاف”، عِلما أن البطولة الوطنية للموسم الحالي تأخّرت كثيرا، وتعذّر على مسؤولي الكرة الجزائرية تحديد الأندية المُشاركة قاريا، قبل نهاية المهلة التي حدّدتها “الكاف”، والمرادفة لـ 15 من أوت المقبل.

وقرّرت “الفاف” الاستناد إلى ترتيب البطولة الوطنية لِتاريخ الـ 10 من أوت المقبل، بِتطبيق معامل الترجيح.

ولُعبت إلى غاية سهرة الثلاثاء الماضي 34 جولة، وبقيت في السباق 4 جولات وبعض المقابلات المتأخّرة.

وأضاف بيان هيئة الرئيس شرف الدين عمارة، يقول إن “الفاف” ستُوضّح بِدقّة عبارة “معامل الترجيح” في تاريخ لاحق.

وبناءً على ما سبق ذكره، سيُشارك رائد ترتيب البطولة الوطنية والوصيف في رابطة أبطال إفريقيا، بينما يخوض صاحب الرّتبة الثالثة + الفائز بِكأس الرابطة (شبيبة القبائل أو نجم مقرة) في كأس “الكاف”.

وفي حال فوز شبيبة القبائل بِكأس الرابطة، وتموقعها في الوقت نفسه مع الثلاثة الأوائل ضمن لائحة ترتيب البطولة الوطنية، فسيُشارك نجم مقرة في كأس “الكاف”.

في سياق آخر، حدّدت الفاف تاريخ سوق الانتقالات (شراء وبيع/ إعارة اللاعبين) ما بين الـ 6 من أوت والـ 20 من أكتوبر المقبل.

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