“الفاف” تضبط هدف التأهّل إلى مونديال الأشبال

جانب من تربّص أشبال "الخضر" تحت إشراف الناخب الوطني رزق رمان، بِالرويبة الإثنين الماضي.

اشترط الاتحاد الجزائري لِكرة القدم على التقني رزقي رمان، تأهيل المنتخب الوطني أشبال إلى كأس العالم لِأقلّ من 17 سنة.

وكشف عن هذا الهدف المدير الفني الوطني مصطفى بسكري، خلال مؤتمر صحفي نشّطه بِمركز سيدي موسى بعد ظهيرة الثلاثاء.

ولِبلوغ مونديال الأشبال المُبرمج بِالبيرو ما بين نوفمبر وديسمبر المُقبلَين، ينبغي على أشبال التقني رمان التأهّل إلى نصف نهائي البطولة الإفريقية.

وتحتضن الجزائر البطولة الإفريقية أشبال ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19 من ماي المُقبلَين، بِمشاركة 12 منتخبا، بينهم تلاميذ رزقي رمان، الذين أحرزوا كأس العرب لِهذه الفئة في الخريف الماضي.

ويلعب أشبال الجزائر في البطولة الإفريقية إلى جانب السنيغال والكونغو برازافيل والصومال، مع تأهّل الرّائد والوصيف إلى ربع النّهائي.

وسبق للمنتخب الوطني الجزائري أشبال المشاركة في كأس العالم لِأقلّ من 17 سنة مرّة واحدة، وكان ذلك في نسخة نيجيريا 2009، بعد أن بلغ نهائي البطولة الإفريقية التي احتضنتها بلادنا.