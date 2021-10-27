“الفاف” تطلب السماح بدخول 15000 مناصر أمام بوركينافاسو

أكدت مصادر “الشروق نيوز” أن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، طلب من الإتحاد الإفريقي للعبة، الترخيص بلعب مباراة بوركينافسو لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات، بحضور حوالي 15000 مناصر.

وفي ظل تحسن الوضع الصحي في الجزائر، وفرض شرط الدخول إلى الملاعب الجزائرية، للمناصرين الذين يمتلكون الجواز الصحي، فإن “الفاف” تأمل في السماح بدخول أكبر عدد من الأنصار، لتشجيع رفقاء محرز في المواجهة المصيرية التي تنتظر “الخضر” يوم 15 نوفمبر أمام”الخيول” في ملعب تشاكر.

وكان الناخب الوطني جمال بلماضي، بعد عودة المنتخب من النيجر قد طلب الترخيص للجماهير من أجل دخول مدرجات تشاكر في الجولة الأخيرة،وهو الطلب الذي تم تلبيته، في انتظار تحديد عدد الجماهير المسموح لها بالدخول.

ويواجه “الخضر” منتخب جيبوتي، لحساب الجولة الخامسة من التصفيات، يوم12 نوفمبر المقبل بالإسكندرية في مصر بداية من الثانية زوالا، قبل لعب المواجهة الأخيرة أمام منتخب بوركينافاسو يوم 15 نوفمبر بملعب تشاكر، بداية من الساعة الخامسة مساء.