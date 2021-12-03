الفاف تطلب توضيحات من “الفيفا”

أكد صالح باي عبود المكلف بالإعلام في الإتحاد الجزائري لكرة القدم السبت عبر الإذاعة الوطنية، أن الاتحادية الجزائرية قامت بمراسلة الاتحاد الدولي لكرة القدم وهذا من أجل طلب توضيحات بخصوص كأس العرب الجارية حاليا بقطر ويشارك فيها المنتخب الوطني..

وأشار عبود أن “الفاف” طلبت توضيحات بخصوص احتساب المباريات في ترتيب “الفيفا” وأيضا الإنذارات والبطاقات الحمراء، وأضاف المكلف بالإعلام أن الاتحاد الدولي رد على الاستفسار واكد أن مباريات كأس العرب تبقى مباريات ودية خارج تاريخ “الفيفا” ولن تؤثر بشكل كبير على الترتيب، ما يعني أيضا أنها ستحتسب للمنتخب المحلي وليس للفريق الأول، على أن ينشر الاتحاد الجزائري في وقت لاحق بيان كامل بخصوص هذه المراسلة.