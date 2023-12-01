“الفاف” تطلب رسميا استغلال وتسيير ملعب “نيلسون مانديلا”

بعد المشاكل التي عرفتها أرضيته في مباراة الصومال الأخيرة

كشف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، أنه تقدّم بطلب رسمي إلى السلطات العمومية، للحصول على عقد امتياز لاستغلال وتسيير ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي مستقبلا.

وقال صادي، في تصريح خصّ به “وأج”، الخميس: “لقد طلبنا رسميا عقد امتياز لاستغلال ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي. وبهذا، سيكون تسيير هذه المنشأة الرياضية من مسؤولية الاتحادية. الأمور تسير في الطريق الصحيح”.

وتم تدشين ملعب “نيلسون مانديلا” في جانفي 2023، عشية انطلاق بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر “شان 2022” التي لعبت ما بين 13 جانفي و4 فيفري 2023، وقد أسند تسييره إلى ديوان المركب الرياضي الأولمبي.

وأضاف رئيس “الفاف”: “بمجرد أن نحصل على الضوء الأخضر لاستغلال الملعب، فإن الإجراء الأول الذي سنتخذه هو تجديد عشب أرضية الميدان”.

واحتضن ملعب “نيلسون مانديلا”، حتى الآن، مباراتين للمنتخب الوطني الأول، الأولى في 23 مارس الماضي ضد النيجر وانتهت بفوز الخضر بنتيجة (2-1)، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، والمباراة الثانية جرت في 16 نوفمبر الفارط ضد الصومال وفاز بها رفقاء عمورة بنتيجة (3-1)، لحساب الجولة الافتتاحية للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال الندوة الصحفية التي سبقت انطلاق التربص الأخير لـ”الخضر” في نوفمبر، أعرب الناخب الوطني، جمال بلماضي، عن امتعاضه من حالة العشب التي كان يتواجد عليها ملعب براقي، وهو ما ظهر جليا بعدها خلال المباراة.

وقال بلماضي في هذا الصدد: “كان من المخطط أن نتدرب عليه، لكن هذا غير ممكن، مع وجود خطر الإضرار به. إنه ليس في أفضل حالاته (العشب)، لا أريد الدخول في جدل ولكننا في نفس الوضعية التي حدثت في عنابة. في البداية، صوروا لنا أن ملعب براقي سيكون خاصا بالمنتخب الوطني مثل ما هو معمول به لدى جميع المنتخبات، لكن حقيقة الأمر غير ذلك تماما، فلقد لعبنا عليه مرة واحدة فقط (قبل لقاء الصومال)”.

وباستلام “الفاف” تسيير الملعب، ينتظر أن تنتهي مشاكل المنتخب الوطني بصفة نهائية هذه المرة، وسيكون له ملعب خاص به مثلما هو معمول به في جميع البلدان، وعلى غرار ما كان عليه الأمر مع ملعب “5 جويلية” الأولمبي الذي كان معقل المنتخب الوطني سابقا.