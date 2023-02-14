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رياضة
الاتحاد الليبي لازال يتفاوض معه

الفاف تطلب من بوقرة الإشراف على الخضر لأقل من 23 سنة

ع. ع
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الفاف تطلب من بوقرة الإشراف على الخضر لأقل من 23 سنة

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عرض على الناخب الوطني للمحليين الإشراف على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، خاصة وأن الفاف في انتظار قرار الكاف فيما يخص اقصاء منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي شارك في التصفيات وهو معاقب من قبل الكاف.

قال مصدر من الفاف للشروق أن هيئة جهيد زفيزف اقترحت رسميا على الناخب الوطني مجيد بوقرة وطاقمه الإشراف على المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، الذي قد يشارك في الدور التصفوي والأخير المؤهل إلى البطولة الإفريقية بالمغرب، مع المحافظة على كل طاقمه المكون من الثلاثي الدولي مطمور، مصباح وبن حمو، مصدر الشروق أكد أن بوقرة يكون قد طلب مهلة للتفكير، خاصة وأن عديد العروض وصلته في الآونة الأخيرة، خاصة من المنتخب الليبي.

وإذا كان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني قد نفى جملة وتفصيلا اتصالاته ببوقرة حفاظا على سرية المفاوضات، فإن مصدر الشروق أكد أن الشلماني مقتنع بعمل بوقرة ويبحث عن المدرب الذي يمكنه أن يقود المنتخب الذي تنتظره مباراتان أمام المنتخب التونسي في الشهر القادم، ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وكان بوقرة قد خاض بعض التجارب التدريبية في الدوريات العربية، قبل أن يقود منتخب الجزائري، حيث حقق نتائج مميزة بداية بالتتويج بكأس العرب فيفا قطر 2021، ثم التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا 2023.

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