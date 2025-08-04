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رياضة
للحصول على شهادة "كاف برو":

“الفاف” تطلق الدفعة الثانية من التكوين

ق. ر
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“الفاف” تطلق الدفعة الثانية من التكوين

أعلنت المديرية الفنية الوطنية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) عن إطلاق الدفعة الثانية من التكوين للحصول على شهادة “كاف برو”، التي تمنح من قبل الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف).

ويوجه هذا التكوين عالي المستوى للمدربين، تحت إشراف مباشر من الكاف، حيث سيمتد على مدار سنة واحدة، على أن تنطلق المحاضرات خلال الثلاثي الأخير من سنة 2025.

ويتوجب على المترشحين الراغبين في التسجيل، حيازة شهادة “كاف أ” منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل، مع إثبات خبرة مهنية لا تقل عن 36 شهرا في منصب مدرب رئيسي ضمن أندية الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

ويشترط أيضا على المترشح أن يكون في منصب، أو قد شغل منصب مدرب رئيسي خلال الموسم الحالي أو الموسم السابق، وألا تتجاوز سنه الـ60 عاما.

هذا وستخضع الملفات لعملية انتقاء لاختيار أفضل خمسين ملفا، في الوقت الذي يتعين فيه على المترشحين المهتمين إرسال الوثائق خلال الفترة الممتدة من 5 أوت الجاري إلى غاية 5 سبتمبر المقبل. أما حقوق التكوين فقد تم تحديد مبلغها ب165 مليون سنتيم.

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