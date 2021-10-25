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رياضة

“الفاف” تطمئن بخصوص منتخب السيدات بعد الانقلاب العسكري في السودان

سليم.ع
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“الفاف” تطمئن بخصوص منتخب السيدات بعد الانقلاب العسكري في السودان

طمأن الإتحاد الجزائري لكرة القدم بشأن المنتخب الوطني للسيدات، بعد الانقلاب العسكري في السودان..

وقال الإتحاد الجزائري في بيانه على الموقع الرسمي على الانترنيت:” يعلم الإتحاد الجزائري الجمهور الرياضي، أن منتخب السيدات المتواجد في الخرطوم، تحسبا للقاء إياب الدور التمهيدي يتواجد في ظروف جيدة، بعد التطورات الأخيرة التي عرفها البلد الشقيق”.

وأضافت “الفاف”:” بعد التطورات الأخيرة التي عرفها السودان الذي يتواجد به المنتخب الوطني للسيدات، يحرص الممثلون الدبلوماسيون للجزائر في السودان، على وضع المنتخب في أحسن الظروف،وهناك إتصال دائم مع السلطات الجزائرية والإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

ويتواجد المنتخب الجزائري للسيدات في الخرطوم منذ الجمعة الماضي، تحسبا لخوض لقاء إياب الدور التمهيدي من تصفيات كأس إفريقيا 2022 للسيدات، المبرمج الثلاثاء.

وكان المنتخب الوطني للسيدات قد فاز على نظيره السوداني بنتيجة 14 هدفا دون رد في لقاء الإياب الذي احتضنه ملعب بولوغين.

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