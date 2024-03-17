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رياضة

“الفاف” تعزي في وفاة حارس موريتانيا

عمر سلامي
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“الفاف” تعزي في وفاة حارس موريتانيا
ح.م
محمد مختار

قدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعازيه الخالصة، لنظيره الموريتاني، على إثر وفاة حارس منتخب “المرابطين”، محمد مختار.

وقال الاتحاد الجزائري: “بالغ الحزن علم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي بالنبأ المؤسف لوفاة اللاعب الموريتاني الشاب محمد المختار (21 سنة).

وأضاف: “يتقدم رئيس الفاف، نيابة عن أعضاء المكتب الفيدرالي، بأحر تعازيه لعائلة الفقيد وكذلك للاتحاد الموريتاني لكرة القدم”.

وختم في تعزيته: “نسأل الله العلي القدير أن يدخل الفقيد فسيح جناته وأن يسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أعلنت السبت عن وفاة حارس مرمى المنتخب ونادي الجمارك الشاب مختار، في نواكشط.

وذكرت تقارير صحفية في موريتانيا أن حارس المرمى محمد المختار قد تعرض لإصابة خطرة خلال تدريبات ناديه الجمارك، عندما أصطدم بأحد زملائه، وتم نقل الحارس إلى المستشفى، حيث دخل في غيبوبة لمدة أسبوع، قبل أن يفارق الحياة.

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