الفاف تعقد جمعيتها العامة العادية السبت

تُعقد، صبيحة السبت بنادي الجيش الوطني الشعبي ببني مسوس، الجمعية العامة العادية للإتحاد الجزائري لكرة القدم، من أجل المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للفترة ما بين السابع من سبتمبر 2023 تاريخ انتخاب وليد صادي رئيسا للفاف إلى غاية شهر ماي الجاري.

ومن المنتظر أيضا أن يتم تكريم العديد من الوجوه الرياضية نظير الخدمات التي قدموها للكرة الجزائرية، وخاصة الذين فارقوا الحياة على غرار الرئيس السابق للفاف واتحاد الحراش محمد العايب.

علما أن الإتحاد الجزائري السابق الذي كان يترأسه جهيد زفيزف قد كرّم عديد الوجوه الرياضية على غرار المدربين الوطنيين السابقين رابح سعدان ومحي الدين خالف وعبد الرحمن مهداوي، الحكم الدولي السابق بلعيد لكارن، أحمد ميبراك رئيس رابطة عنابة، ورئيس الرابطة السابق، محفوظ قرباج.