“الفاف” تعلن دعمها للاعب الخضر “موتوبانزيلا” في وجه الحملة الشرسة ضده

أعلنت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن مساندته وتضامنه مع الوافد الجديد إلى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اللاعب سامبا موتوبانزيلا، في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختياره تمثيل الجزائر.

وصبت مجمل الانتقادات التي تعرض لاعب نادي تروا الفرنسي، في سياق أن اللاعب ينتمي إلى فرنسا، وأن أصوله من الكونغو الديمقراطية بلد أبيه.

وأكد “موتوبانزيلا” فخره باللعب للمنتخب الجزائري، وكتب حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أنه فخور باللعب، للجزائر بلد والدته، مضيفا أنه كان سيشعر بالفخر أيضا باللعب لفرنسا، البلد الذي ولد فيه، أو الكونغو الديمقراطية بلد والده.

وكان من المفروض أن يبصم اللاعب على أول مشاركة له مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في كأس العرب الجارية في مصر، إلا أنه غاب بسبب اجتيازه امتحان البكالوريا.