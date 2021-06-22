-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

“الفاف” تعلن دعمها للاعب الخضر “موتوبانزيلا” في وجه الحملة الشرسة ضده

سليم .ع
  • 1407
  • 0
“الفاف” تعلن دعمها للاعب الخضر “موتوبانزيلا” في وجه الحملة الشرسة ضده

أعلنت الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن مساندته وتضامنه مع الوافد الجديد إلى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، اللاعب سامبا موتوبانزيلا، في ظل الحملة الشرسة التي يتعرض لها، على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اختياره تمثيل الجزائر.

وصبت مجمل الانتقادات التي تعرض لاعب نادي تروا الفرنسي، في سياق أن اللاعب ينتمي إلى فرنسا، وأن أصوله من الكونغو الديمقراطية بلد أبيه.

وأكد “موتوبانزيلا” فخره باللعب للمنتخب الجزائري، وكتب حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” أنه فخور باللعب، للجزائر بلد والدته، مضيفا أنه كان سيشعر بالفخر أيضا باللعب لفرنسا، البلد الذي ولد فيه، أو الكونغو الديمقراطية بلد والده.

وكان من المفروض أن يبصم اللاعب على أول مشاركة له مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، في كأس العرب الجارية في مصر، إلا أنه غاب بسبب اجتيازه امتحان البكالوريا.

مقالات ذات صلة
مختص: الجزائريون أهدروا فرصة ذهبية لدرء كورونا!

مختص: الجزائريون أهدروا فرصة ذهبية لدرء كورونا!

حملة استنكار واسعة لتصريحات آيت حمودة ومطالب بمقاضاته

حملة استنكار واسعة لتصريحات آيت حمودة ومطالب بمقاضاته

انتشال جثّة الغريق المفقود بالسد في سوق أهراس

انتشال جثّة الغريق المفقود بالسد في سوق أهراس

شهادة البكالوريا

شهادة البكالوريا

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 جوان 2021

أخبار الجزائر ليوم الإثنين 21 جوان 2021

“متجلببة” تحاول اختطاف طفل بالوادي

“متجلببة” تحاول اختطاف طفل بالوادي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد